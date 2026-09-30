Polițiștii sătmăreni au desfășurat marți acțiuni pentru siguranța publică și rutieră, iar amenzile aplicate au depășit 100.000 de lei

La nivelul județului Satu Mare, polițiștii au intensificat marți, 29 septembrie, activitățile pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea incidentelor în trafic. În urma acțiunilor desfășurate, au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 100.000 de lei.

Peste 50 de amenzi pentru fapte care afectează ordinea publică

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 29 septembrie, activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ.

În urma controalelor și intervențiilor, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 30.000 de lei.

Acțiunile au urmărit prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni.

Peste 200 de sancțiuni în trafic

O componentă importantă a activităților desfășurate de polițiștii sătmăreni a vizat traficul rutier. Echipajele au acționat pentru supravegherea, fluidizarea și controlul circulației pe drumurile din județ.

În acest context, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 70.000 de lei.

Acțiunile polițiștilor au vizat atât prevenirea faptelor antisociale, cât și creșterea gradului de siguranță în trafic.