Primăria Satu Mare a semnat acordul-cadru pentru reparația și întreținerea străzilor din municipiu, lucrările urmând să continue în ritm susținut

Primarul Kereskényi Gábor a semnat acordul-cadru pentru lucrările de reparații și întreținere a străzilor din municipiul Satu Mare. Contractul a fost câștigat de ARL Cluj, companie din grupul Strabag, care a asigurat lucrările de întreținere și în ultimii cinci ani. Noul acord urmărește să asigure continuitatea intervențiilor asupra infrastructurii rutiere din municipiu în următorii patru ani.

ARL Cluj continuă lucrările în municipiu

Acordul-cadru privind reparațiile și întreținerea străzilor din Satu Mare a fost semnat de primarul Kereskényi Gábor, în urma procedurii de achiziție publică.

Licitația a fost câștigată de ARL Cluj, companie parte a grupului Strabag. Constructorul are deja experiență în municipiu, după ce a asigurat lucrările de întreținere a străzilor și în ultimii cinci ani.

Prin noul acord-cadru se asigură continuitatea intervențiilor asupra infrastructurii rutiere, cu lucrări care vor putea fi desfășurate pe parcursul următorilor patru ani.

Primarul cere lucrări de calitate și un ritm alert

Infrastructura rutieră rămâne una dintre prioritățile administrației locale, iar constructorului i s-a solicitat ca lucrările să fie realizate la un standard ridicat de calitate.

Primarul Kereskényi Gábor a cerut, totodată, ca intervențiile să fie desfășurate într-un ritm alert, astfel încât lucrările necesare pe străzile municipiului să poată fi realizate cât mai eficient.

Contractul asigură continuitatea întreținerii străzilor

Faptul că ARL Cluj a fost implicată și în lucrările de întreținere din ultimii cinci ani este prezentat de administrația locală drept un element de continuitate pentru perioada următoare.

Astfel, constructorul cunoaște deja infrastructura rutieră a municipiului și este pregătit pentru intervențiile care urmează în cadrul noului acord-cadru.



