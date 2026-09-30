Zece unități de învățământ din municipiu vor primi sisteme fotovoltaice cu baterii de stocare, pentru reducerea consumului din rețea și a cheltuielilor publice

Primăria Municipiului Satu Mare a depus spre finanțare un proiect în valoare de 3.055.763 de lei, prin Fondul pentru Modernizare al Ministerului Energiei, care prevede instalarea unor sisteme fotovoltaice cu capacități de stocare la zece unități de învățământ. Energia produsă va fi destinată exclusiv consumului propriu, iar investiția este estimată să reducă semnificativ necesarul de energie cumpărată din rețea.

Zece unități de învățământ, incluse în proiect

Proiectul „Noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacităţi de stocare integrate pentru autoconsum pentru unităţi şcolare” vizează zece instituții de învățământ din municipiul Satu Mare.

Pe lista beneficiarilor se află Școlile Gimnaziale „Bălcescu-Petőfi”, „Mircea Eliade”, „Octavian Goga”, „Ion Creangă”, „Avram Iancu”, „Lucian Blaga” și „Dr. Vasile Lucaciu”, precum și Liceul Teologic Ortodox Român „Nicolae Steinhardt”, Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” și Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade”.

Valoarea totală a investiției este de 3.055.763 de lei, finanțarea fiind solicitată prin Fondul pentru Modernizare al Ministerului Energiei.

Peste 266 MWh de energie verde într-un an

La cele zece unități de învățământ urmează să fie instalate sisteme fotovoltaice ON-Grid pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.

Potrivit datelor proiectului, instalațiile vor produce aproximativ 266,98 MWh de energie electrică pe an. Energia obținută va fi utilizată pentru acoperirea consumului propriu al unităților de învățământ.

Implementarea sistemelor fotovoltaice ar urma să reducă energia electrică preluată din rețeaua publică de la 279,79 MWh pe an la aproximativ 119,92 MWh pe an.

Baterii de 515,5 kWh pentru stocarea energiei

Proiectul nu se limitează la instalarea panourilor fotovoltaice. Cele zece unități școlare vor beneficia și de capacități de stocare a energiei produse.

Capacitatea totală de stocare prevăzută este de 515,5 kWh, echivalentul unei perioade de aproximativ două ore de stocare.

Astfel, energia produsă de sistemele fotovoltaice va putea fi stocată și utilizată pentru consumul propriu, contribuind la reducerea dependenței unităților de învățământ de energia furnizată din rețea.

Mai puține cheltuieli și emisii

Potrivit administrației locale, investiția urmărește atât creșterea eficienței energetice a școlilor, cât și reducerea cheltuielilor publice cu energia electrică.

În același timp, utilizarea energiei provenite din surse regenerabile va contribui la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și la creșterea ponderii energiei verzi utilizate în instituțiile publice din municipiul Satu Mare.

Prin această investiție, școlile vizate ar urma să dispună de surse proprii de producere și stocare a energiei electrice, într-un proiect care combină reducerea costurilor cu modernizarea infrastructurii energetice.