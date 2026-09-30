



SC SAM MILLS INTERNATIONAL SA, cu sediul în str. Mioriței nr. 151, comuna Botiz, sat Botiz, județul Satu Mare, anunță finalizarea implementării proiectului „REALIZARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE – ENERGIE SOLARĂ”, derulat în baza Contractului de finanțare nr. CFMSES111011363200841/30.12.2024, finanțat prin Fondul pentru Modernizare.

Proiectul a fost implementat în comuna Botiz, str. Mioriței nr. 151, județul Satu Mare, având ca obiectiv general realizarea unei capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile – energie solară, destinată autoconsumului, împreună cu un sistem integrat de stocare a energiei.

Valoarea totală a proiectului este de 11.289.686,14 lei, inclusiv TVA, din care:

· valoare eligibilă: 7.959.437,46 lei;

· finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare: 3.980.480,00 lei.

Activitățile principale realizate în cadrul proiectului

Prin implementarea proiectului a fost realizată o centrală fotovoltaică pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, precum și un sistem integrat de stocare a energiei electrice. Investiția contribuie la optimizarea proceselor de producție și consum energetic ale societății.

Indicatorii proiectului

În urma implementării investiției au fost realizate următoarele:

· capacitate instalată de producere a energiei electrice din invertoare: 2 MW;

· producție anuală estimată: 2.588 MWh;

· reducerea estimată a emisiilor de CO₂: 1.583 tone/an;

· utilizarea energiei electrice produse în scopul autoconsumului.

Proiectul permite SAM MILLS INTERNATIONAL S.A. să producă și să utilizeze energie electrică din surse regenerabile pentru acoperirea consumului propriu, contribuind la reducerea dependenței de energia electrică provenită din surse convenționale și la tranziția către neutralitatea climatică.

Date de contact:

SC SAM MILLS INTERNATIONAL SA