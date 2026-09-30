Parcare în Sătmar: sau când ”lateral” devine prea complicat

Bursa zvonurilor 30.09.2026 21:33
Parcare în Sătmar: sau când ”lateral” devine prea complicat
În Satu Mare, parcarea laterală pare să fi devenit, pentru unii șoferi, o probă de Formula 1 fără regulament. Un astfel de talent local a reușit performanța de a-și abandona mașina aproape în mijlocul drumului, într-o poziție care ridică o întrebare simplă: omul a parcat sau pur și simplu a obosit să mai caute locul? Mașina stă strâmb, ocupă cât poate de mult din carosabil, iar șoferul probabil privește opera cu satisfacția celui care tocmai a rezolvat o problemă de geometrie… după propriile reguli.
Parcarea laterală nu este, totuși, o artă abstractă. Ai nevoie doar de puțină atenție, ceva îndemânare și, eventual, de noțiunea că drumul este pentru circulație, nu pentru expoziții personale de „cum să încurci traficul în trei mișcări”. Data viitoare, poate încearcă din nou. Dar, dacă se poate, cu mașina mai aproape de bordură și ego-ul mai departe de volan.
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