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L trei medalii de argint, una de aur și una de bronz pentru sportivii de la Judo Master Satu Mare





Rezultate remarcabile pentru cei cinci sportivi de la Judo Master Satu Mare care au reprezentat România la Judo World Cup Sarajevo Special Needs 2026. Sătmărenii au încheiat competiția cu cinci medalii – una de aur, trei de argint și una de bronz –, într-un eveniment internațional care a reunit 113 judoka din 18 țări și patru continente.





Sarajevo a fost, în aceste zile, gazda unui eveniment în care performanța sportivă s-a împletit cu incluziunea, respectul și dorința de a le oferi persoanelor cu nevoi speciale șansa de a concura la nivel internațional.

La competiție, Judo Master Satu Mare, în colaborare cu Autism Baia Mare, a reprezentat România printr-o echipă formată din cinci sportivi. Iar rezultatele obținute de sătmăreni au fost pe măsura muncii depuse în perioada de pregătire.

Cinci sportivi, cinci medalii

Cel mai bun rezultat al delegației sătmărene a fost obținut de Nagy Raymond, care a cucerit medalia de aur și titlul de campion la categoria sa.

Alți trei sportivi de la Judo Master Satu Mare au urcat pe treapta a doua a podiumului. Podar Cristian, Lazăr Eric și Mihuț Alexandru au obținut fiecare medalia de argint.

Bretan Lucas a completat palmaresul echipei cu o medalie de bronz.

Astfel, cei cinci judoka sătmăreni au revenit de la Sarajevo cu un bilanț perfect: cinci sportivi înscriși în competiție și cinci medalii câștigate pentru România.

Rezultatele sportivilor sătmăreni

Nagy Raymond – locul I

Podar Cristian – locul II

Lazăr Eric – locul II

Mihuț Alexandru – locul II

Bretan Lucas – locul III

„Dincolo de medalii, fiecare dintre acești sportivi este un adevărat campion”

Pentru antrenorul și președintele Judo Master Satu Mare, Pelcz Attila, rezultatele reprezintă doar o parte din povestea deplasării la Sarajevo. Mai importantă este experiența pe care cei cinci sportivi au acumulat-o și faptul că au avut posibilitatea de a concura într-un cadru internațional.

„Dincolo de medalii și clasamente, pentru mine fiecare dintre acești sportivi este un adevărat campion. Sunt foarte mândru de ei. Faptul că am reușit să ajungem împreună la o competiție internațională de asemenea nivel reprezintă o mare realizare pentru noi. Acești băieți au demonstrat că, prin muncă, curaj și pasiune, limitele pot fi depășite”, a declarat Pelcz Attila.

Competiția de la Sarajevo a oferit sportivilor cu nevoi speciale posibilitatea de a concura într-un cadru internațional și de a demonstra, încă o dată, rolul pe care sportul îl poate avea în dezvoltarea personală și în integrarea în comunitate.

Judo-ul, mai mult decât un sport

Pentru Judo Master Satu Mare, activitățile dedicate sportivilor cu nevoi speciale reprezintă o componentă importantă a proiectelor clubului. Antrenamentele și participarea la competiții contribuie nu doar la dezvoltarea fizică, ci și la creșterea încrederii în propriile forțe, socializare și integrare.

În acest context, participarea la o competiție internațională precum cea de la Sarajevo înseamnă mult mai mult decât rezultatul de pe tabelă. Este o experiență care îi ajută pe sportivi să își depășească emoțiile, să capete încredere și să descopere că pot face față unor provocări importante.

Evenimentul Judo World Cup Sarajevo Special Needs 2026, organizat în colaborare cu Special Olympics și International Judo Federation (IJF), a adus împreună sportivi din 18 țări și patru continente, într-o competiție în care valorile judo-ului – respectul, curajul, prietenia și disciplina – au fost puse în prim-plan.

Pentru cei cinci sportivi sătmăreni, Sarajevo 2026 va rămâne astfel nu doar competiția în care au cucerit cinci medalii pentru România, ci și o experiență despre curaj, prietenie, perseverență și bucuria de a demonstra că sportul este pentru toți.

„Prin judo construim caractere. Prin sport oferim șanse. Prin oameni schimbăm vieți.” este mesajul care definește activitatea Judo Master Satu Mare în acest proiect.





Clubul sătmărean transmite mulțumiri Autism Baia Mare pentru colaborare și tuturor celor care au contribuit la participarea echipei României la competiția internațională din Sarajevo.

Felicitări, Ray, Cris, DJ Enrique, Alex și Luchy! Satu Mare este mândru de voi!







