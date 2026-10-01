



Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată la 1 octombrie, președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, le-a transmis seniorilor un mesaj de respect și recunoștință.

„Le mulțumim pentru anii de muncă, pentru experiența și valorile transmise generațiilor care le-au urmat și pentru tot ceea ce au construit pentru familiile și comunitățile noastre”, a transmis Mircea Govor.

Deputatul a subliniat că grija față de persoanele vârstnice trebuie arătată prin apropiere și ascultare: „Avem datoria să le fim aproape, să îi ascultăm și să le oferim respectul și grija pe care le merită.”

În încheiere, Mircea Govor le-a urat seniorilor sănătate, liniște sufletească și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi.