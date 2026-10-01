Mircea Govor, mesaj de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Avem datoria să le fim aproape”

Locale 01.10.2026 10:08
Mircea Govor, mesaj de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Avem datoria să le fim aproape”


Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată la 1 octombrie, președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, le-a transmis seniorilor un mesaj de respect și recunoștință.

„Le mulțumim pentru anii de muncă, pentru experiența și valorile transmise generațiilor care le-au urmat și pentru tot ceea ce au construit pentru familiile și comunitățile noastre”, a transmis Mircea Govor.

Deputatul a subliniat că grija față de persoanele vârstnice trebuie arătată prin apropiere și ascultare: „Avem datoria să le fim aproape, să îi ascultăm și să le oferim respectul și grija pe care le merită.”

În încheiere, Mircea Govor le-a urat seniorilor sănătate, liniște sufletească și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Anunt
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand