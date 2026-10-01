Incendiu la un adăpost de animale din Medișa: 200 de metri pătrați afectați. Fumatul, cauza probabilă

Locale 01.10.2026 10:02
Incendiu la un adăpost de animale din Medișa: 200 de metri pătrați afectați. Fumatul, cauza probabilă
Incendiu la un adăpost de animale în localitatea Medișa

În data de 30 septembrie, în jurul orei 21:05, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un adăpost de animale din localitatea Medișa.

La locul evenimentului s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și un echipaj de prim ajutor, încadrate cu 15 cadre militare.

De asemenea, a fost alertat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență  Viile Satu Mare, care a intervenit și a reușit să limiteze propagarea incendiului până la sosirea echipajelor profesioniste.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la nivelul construcției, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.
Din fericire, în urma evenimentului nu au existat victime și nu erau  adăpostite animale.

În urma cercetărilor efectuate, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic al fumatului în locuri nepermise.

Recomandăm cetățenilor să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și să nu fumeze în spații în care există materiale combustibile sau risc de producere a unui incendiu.
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