



Un exercițiu tactic la care vor participa structuri din România și Ucraina se va desfășura vineri, 2 octombrie 2026, de la ora 10:00, în zona „La Fântâna Pintii” din comuna Bogdand. Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de Brigadă Ioniță Borșan” Satu Mare anunță că în zonă vor fi prezente mai multe echipaje și autospeciale și că se va folosi muniție de exercițiu.

Activitatea este organizată în cadrul proiectului GREENROUA – ROUA00087, finanțat prin Programul Interreg NEXT România–Ucraina 2021–2027. Vor participa reprezentanți ai Jandarmeriei Române și ai Gărzii Naționale a Ucrainei, alături de instituții cu atribuții în domeniul ordinii publice, protecției mediului, fondului forestier și gestionării situațiilor de urgență.

Scenariul va reuni mai multe situații simulate: tăieri ilegale de material lemnos, izbucnirea unui incendiu, intervenția în cazul unor persoane rănite și o tentativă de trecere ilegală a frontierei. Prin desfășurarea acestor intervenții în cadrul aceluiași exercițiu, structurile participante își vor testa capacitatea de reacție, comunicarea și cooperarea.

Jandarmii precizează că zgomotele produse de muniția de exercițiu și prezența forțelor de intervenție nu indică un pericol real. Locuitorii din Bogdand și din zonele învecinate sunt rugați să respecte indicațiile personalului aflat în teren și delimitările stabilite pentru desfășurarea activității în siguranță.