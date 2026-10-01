



Consiliul Județean Satu Mare a făcut un nou pas în pregătirea lucrărilor de consolidare a clădirii Spitalului Vechi. Președintele instituției, Pataki Csaba, a semnat joi, 1 octombrie, contractul pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI). Contractul, în valoare de 701.800 de lei, a fost încheiat cu firma BEMEL AG S.R.L.și este finanțat din bugetul Consiliului Județean.

Documentația va stabili soluțiile tehnice și costurile estimate pentru viitoarele intervenții. Semnarea contractului privește pregătirea proiectului, nu începerea lucrărilor de consolidare.

Evaluările tehnice au arătat că imobilul are nevoie de consolidare, iar analiza energetică a indicat un consum ridicat de energie. În același timp, clădirea are statut de monument istoric. Soluțiile propuse vor trebui să îmbunătățească siguranța și eficiența energetică, păstrând elementele arhitecturale cu valoare patrimonială.

Cinci luni pentru expertize, studii și avize

După semnarea contractului, specialiștii firmei care va realiza documentația au vizitat clădirea împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Satu Mare. Vizita a avut ca scop analizarea situației din teren și identificarea aspectelor care trebuie luate în calcul la elaborarea soluțiilor tehnice.

În următoarele cinci luni vor fi realizate expertize și studii tehnice, auditul energetic, releveele, documentația tehnico-economică și documentele necesare obținerii avizelor. DALI va constitui baza pentru pregătirea lucrărilor și pentru accesarea fondurilor destinate consolidării clădirilor cu risc seismic.

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a subliniat importanța acestei etape pentru viitorul imobilului:

„Documentația va sta la baza identificării soluțiilor tehnice necesare pentru consolidarea clădirii, creșterea eficienței energetice și conservarea elementelor arhitecturale, având în vedere statutul de monument istoric al acesteia.”

Acesta a arătat că demersul urmărește pregătirea viitoarelor lucrări: „Este un pas important pentru creșterea siguranței clădirii și pregătirea viitoarelor lucrări de consolidare, în beneficiul sistemului medical sătmărean.”