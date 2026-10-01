



Mobilitate Erasmus+ la Katerini, între educație, tradiție ortodoxă și schimb cultural

Elevii și profesorii de la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare au avut parte, în perioada 14–18 septembrie, de o experiență educațională internațională în Grecia, în cadrul unui proiect Erasmus+. Cele câteva zile petrecute la Katerini au îmbinat activitățile educative cu schimbul cultural, vizitele la obiective importante și întâlnirile cu elevi și profesori greci.

Mobilitatea Erasmus+ a oferit participanților nu doar posibilitatea de a descoperi un alt sistem educațional, ci și șansa de a cunoaște mai bine cultura, istoria și tradiția ortodoxă a Greciei.

Un moment important al deplasării a fost vizita la Liceul General 3 din Katerini, unde grupul sătmărean a fost primit cu căldură. Elevii și profesorii au avut ocazia să afle mai multe despre școala greacă și despre modul în care este organizat sistemul educațional din Grecia.

Programul a continuat într-o atmosferă deosebită prin activități comune cu elevii greci. Participanții au luat parte la dansuri tradiționale grecești și activități sportive, experiențe care au creat un cadru firesc pentru comunicare, socializare și legarea unor noi prietenii.

Întâlnire cu Mitropolitul Georgios

Una dintre cele mai importante experiențe ale mobilității a fost vizita la Sfânta Mitropolie de Kitros, Katerini și Platamon, unde delegația a fost primită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Georgios.

Elevii și cadrele didactice au primit binecuvântarea ierarhului și au avut posibilitatea să descopere mai multe despre istoria religioasă și tradiția spirituală a regiunii.

Pentru elevii Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, întâlnirea a avut o semnificație aparte, oferindu-le ocazia de a observa legăturile dintre tradiția ortodoxă românească și cea greacă și de a descoperi elemente ale patrimoniului spiritual și cultural elen.

Grecia, descoperită prin istorie și cultură

Experiența Erasmus+ nu s-a limitat la activitățile din școală. Programul a inclus și o serie de vizite culturale la obiective reprezentative pentru Grecia.

Participanții au ajuns la Litochoro, la Mănăstirea Sfântului Dionisie, la Mănăstirea Sfântului Efrem, precum și în Salonic și Meteora.

Fiecare dintre aceste destinații le-a oferit elevilor posibilitatea de a descoperi noi elemente ale istoriei și culturii Greciei, dar și de a înțelege mai bine rolul tradiției ortodoxe în identitatea culturală a acestei țări.

Astfel, călătoria a devenit o adevărată lecție în afara sălii de clasă, în care informațiile dobândite la școală au fost completate prin experiențe directe.

Educația europeană înseamnă și apropierea dintre oameni

Unul dintre obiectivele importante ale proiectului Erasmus+ a fost învățarea interculturală și dezvoltarea relațiilor dintre tinerii români și greci.

Prin activitățile comune, elevii au avut ocazia să descopere asemănări și diferențe, să comunice într-un context internațional și să își dezvolte încrederea și deschiderea către alte culturi.

Pentru Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, astfel de proiecte reprezintă o oportunitate importantă de a completa educația oferită în școală cu experiențe europene concrete.

Programul Erasmus+ contribuie astfel la dezvoltarea personală a elevilor, la îmbunătățirea competențelor de comunicare și la formarea unei perspective mai largi asupra educației și societății europene.

O experiență care rămâne

Cele câteva zile petrecute în Grecia au însemnat pentru elevii și profesorii sătmăreni mai mult decât o simplă deplasare în străinătate. Au fost zile de învățare, descoperire, dialog și apropiere între două comunități educaționale și culturale.

Prin întâlnirile cu elevii greci, vizitele la obiective istorice și religioase și participarea la activități comune, tinerii de la Liceul „Nicolae Steinhardt” au avut ocazia să reprezinte Satu Mare într-un proiect european și să se întoarcă acasă cu experiențe și amintiri care vor completa parcursul lor educațional.

Mobilitatea face parte din proiectul Erasmus+ 2026-1-RO01-KA121-SCH-000445335, prin care sunt susținute experiențele de învățare, dialogul intercultural și dezvoltarea personală a participanților.

Educație, credință, cultură și prietenie – o experiență europeană care apropie tinerii și transformă învățarea într-o experiență de viață.



