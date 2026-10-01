Tășnadul mută table de șah în centrul atenției!

Toamna vine la Tășnad cu mutări spectaculoase, strategie și dueluri pe tabla de șah. În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, Ștrandul Termal Tășnad devine locul de întâlnire al iubitorilor sportului minții, care sunt așteptați la cea de-a XIII-a ediție a Cupei Orașului Tășnad – Memorialul Andrei Veron.





Un turneu cu tradiție

Competiția internațională este organizată de ACS Șah Someș Satu Mare, cu sprijinul Primăriei Orașului Tășnad, și reunește pasionați ai șahului într-un turneu devenit deja tradiție.

Competiția se desfășoară la Ștrandul Termal Tășnad, oferind participanților combinația dintre pasiunea pentru șah și atmosfera unei stațiuni balneare.

15.000 DE LEI – fondul de premiere





Miza este una importantă și în acest an. Organizatorii au pregătit un fond de premiere brut de 15.000 de lei, la care se adaugă trofee, cupe, medalii și diplome.

Locul I va fi recompensat cu 4.000 de lei și trofeul competiției, în timp ce locurile următoare vor primi 2.200 de lei, 1.500 de lei, 1.000 de lei și, respectiv, 800 de lei.

Nu lipsesc nici premiile speciale pe categorii ELO/CIV, feminin și veterani, în timp ce cei mai tineri participanți vor concura pentru cupe, medalii și diplome la categoriile U8, U10, U12 și U14, fete și băieți.

Șapte runde în trei zile

Turneul principal este un Open U2300, desfășurat pe parcursul a 7 runde în sistem elvețian.

Partidele se vor disputa cu un ritm de 60 de minute + 30 de secunde/mutare, iar competiția este raportată la FIDE și Federația Română de Șah.





Startul oficial este programat vineri, 30 octombrie, când, de la ora 14:30, va avea loc deschiderea oficială și tragerea la sorți. Prima rundă începe la 15:00, iar cea de-a doua este programată pentru ora 17:30.

Competiția continuă sâmbătă și duminică, iar ultima rundă se va disputa duminică, 1 noiembrie, de la ora 13:00.

Șah și relaxare la Tășnad

Organizatorii propun participanților și o experiență de weekend în stațiunea Tășnad. După orele petrecute în fața tablei de șah, concurenții și însoțitorii lor se pot bucura de facilitățile zonei termale.

Pentru participanți este disponibilă cazare la Hotel Still 3★, cu acces la bazin inclus.

O sărbătoare a șahului

De la juniori la veterani și de la pasionați la jucători experimentați, Cupa Orașului Tășnad – Memorialul Andrei Veron promite trei zile în care strategia, concentrarea și pasiunea pentru șah vor fi în prim-plan.

30 octombrie – 1 noiembrie 2026. Tășnadul devine, pentru un weekend, locul unde fiecare mutare poate schimba partida.

CUPA ORAȘULUI TĂȘNAD – MEMORIALUL ANDREI VERON

Ediția a XIII-a | 15.000 lei premii | Ștrandul Termal Tășnad



