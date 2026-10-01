Miodrag Belodedici vine la Satu Mare.

L două zile dedicate Generației de Aur la Muzeul Județean Satu Mare





Iubitorii fotbalului din Satu Mare vor avea parte, la începutul lunii octombrie, de o întâlnire specială cu unul dintre numele emblematice ale fotbalului românesc. Miodrag Belodedici, dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni, se va întâlni cu suporterii sătmăreni, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Județean Satu Mare.





Întâlnirea este programată sâmbătă, 3 octombrie 2026, de la ora 11.00, iar cei prezenți vor avea ocazia să îl întâlnească pe fostul mare internațional român, să facă fotografii împreună cu acesta și să obțină autografe.

Pentru suporterii sătmăreni, prezența lui Belodedici reprezintă o ocazie deosebită de a sta față în față cu unul dintre fotbaliștii care au scris istorie în fotbalul european. Belodedici a cucerit Cupa Campionilor Europeni atât cu Steaua București, cât și cu Steaua Roșie Belgrad, performanță care îl plasează într-un grup extrem de restrâns al fotbaliștilor europeni.

Belodedici și Moldovan, la Satu Mare

Vizita lui Miodrag Belodedici face parte din seria de evenimente dedicate Generației de Aur și memoriei lui Daniel Prodan.

De altfel, încă de la vernisajul expoziției „Daniel Prodan – Zâmbetul Generației de Aur”, programat vineri, 2 octombrie, la Muzeul Județean Satu Mare, publicul va avea ocazia să întâlnească nume importante ale fotbalului românesc.

La vernisaj vor fi prezenți, alături de Miodrag Belodedici, și fostul atacant al echipei naționale Viorel Moldovan, precum și fostul comentator al Televiziunii Române, Ionel Stoica.

Vernisajul este programat vineri, 2 octombrie, de la ora 13.00.

„Daniel Prodan – Zâmbetul Generației de Aur”

În centrul evenimentelor se află expoziția dedicată lui Daniel Prodan, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști originari din Satu Mare și un nume important al fotbalului românesc.

Intitulată „Daniel Prodan – Zâmbetul Generației de Aur”, expoziția își propune să readucă în atenția publicului atât performanțele sportive ale fostului internațional sătmărean, cât și amintiri din viața sa de dincolo de terenul de fotbal.





Vizitatorii vor putea descoperi tricouri, fotografii, obiecte din colecția personală și alte amintiri care au legătură cu parcursul sportiv al lui Daniel Prodan.

Este o expoziție care nu urmărește doar să prezinte un palmares, ci să păstreze vie imaginea unui om care a rămas în memoria iubitorilor de fotbal și prin personalitatea sa, prin pasiunea pentru sport și, nu în ultimul rând, prin celebrul său zâmbet.





Daniel Prodan, sătmăreanul care a ajuns pe marile stadioane ale lumii

Născut la Satu Mare, Daniel Prodan a făcut pasul de la fotbalul local spre marea performanță și a ajuns să îmbrace tricoul echipei naționale a României, devenind una dintre figurile importante ale generației care a oferit unele dintre cele mai frumoase momente din istoria fotbalului românesc.

Prin evoluțiile sale, Prodan a dus numele Sătmarului pe marile arene ale Europei și ale lumii. Pentru generații întregi de suporteri, el a rămas unul dintre simbolurile fotbalului românesc al anilor ‘90.

Expoziția de la Muzeul Județean oferă acum publicului posibilitatea de a redescoperi o parte din această poveste, prin obiecte și imagini care păstrează momente importante din cariera sa.





Două zile pentru iubitorii fotbalului

Evenimentele din 2 și 3 octombrie transformă Muzeul Județean Satu Mare într-un punct de întâlnire pentru iubitorii fotbalului și pentru cei care au trăit perioada Generației de Aur.

Vineri, 2 octombrie, de la ora 13.00, este programat vernisajul expoziției „Daniel Prodan – Zâmbetul Generației de Aur”, în prezența unor invitați speciali.

Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 11.00, Miodrag Belodedici se va întâlni cu suporterii sătmăreni, care vor avea posibilitatea să obțină autografe și să facă fotografii cu fostul mare internațional.

Expoziția dedicată lui Daniel Prodan va rămâne deschisă publicului până în 18 decembrie 2026.





Pentru Satu Mare, evenimentul este mai mult decât o expoziție despre fotbal. Este o întâlnire între generații și o ocazie de a păstra vie memoria unui sătmărean care a ajuns să joace la cel mai înalt nivel al fotbalului și să facă parte din istoria Generației de Aur.



