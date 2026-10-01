Royal Dance Club, rezultate remarcabile la Cupa Patty Dance Bistrița

Sport 01.10.2026 11:41
Royal Dance Club, rezultate remarcabile la Cupa Patty Dance Bistrița

Dans sportiv


Sportivii de la Royal Dance Club au obținut rezultate foarte bune la Cupa Patty Dance Bistrița, competiție desfășurată în data de 26 septembrie 2026.

Printre cele mai importante performanțe s-a numărat cea a perechii Răzvan Tarța și Elissa Ciul, care au concurat la categoria Hobby, 12-13 ani, reușind să se claseze pe locul I.

Și la categoria Fete Solo, reprezentantele Royal Dance Club au avut evoluții apreciate și au reușit clasări importante:

Victoria Vasiac – locul I la Fete Solo 3 dansuri, 10-11 ani;

Victoria Maria Mureșan – locul III la Fete Solo 2 dansuri, 10-11 ani;

Surya Maria Pop – locul IV la Fete Solo Hobby, 10-11 ani, și locul X la Fete Solo Open, 10-11 ani;

Iris Maria Micle – locul VIII la Fete Solo 2 dansuri, 10-11 ani.

Rezultatele obținute la Bistrița confirmă munca și implicarea copiilor, precum și pregătirea constantă pentru competițiile de dans sportiv.

Pentru sportivii Royal Dance Club urmează o nouă provocare. Perechile se pregătesc deja pentru concursul care va avea loc în acest weekend la Târgu Mureș, unde vor încerca să obțină noi rezultate bune și să reprezinte cu succes clubul.

Sportivii sunt pregătiți de Ovidiu Ignat, Oana Bumba și Otto Varga.

Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor pentru rezultatele obținute și mult succes la următoarea competiție!






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