„Scrisoare publică” lipită pe sediul PNL Satu Mare

De altfel, Beltiugul nu este o zonă străină de activitatea publică a liberalilor sătmăreni. Rămâne însă întrebarea sugerată chiar de hârtia lipită pe zid: când cetățenii ajung să-și transmită nemulțumirile direct pe pereții sediului de partid, ce spune asta despre comunicarea dintre ales și alegători? Prin această scrisoare se vede clar nemulțumirea oamenilor care au ajuns să lipească foi împotriva acestui deputat, după ce în trecut au avut loc și proteste, iată șirul problemelor continuă.









Se schimbă metoda de comunicare politică la Satu Mare? Un mesaj scris de mână și lipit pe zidul sediului PNL îi este adresat deputatului Adrian Cozma.Un sătmărean a ales o metodă neobișnuită pentru a transmite un mesaj parlamentarului liberal Adrian Cozma: o foaie scrisă de mână, lipită chiar pe clădirea unde funcționează cabinetul parlamentar. În fotografie se vede mesajul, care face referire la locuitorii din Rătești, comuna Beltiug, și îi prezintă deputatului faptul că aceștia nu doresc să fie reprezentați de el.Autorul și-a asumat mesajul prin semnătură, transformând ceea ce ar fi putut fi o sesizare trimisă discret într-un soi de „scrisoare deschisă” afișată direct pe ușa partidului. Situația are și o doză de ironie: dacă un parlamentar are cabinet pentru a primi problemele cetățenilor, iată că, în acest caz, cetățeanul a venit cu „poșta” până la ușă. Și nu cu una electronică, ci cu pixul, hârtia și banda adezivă.