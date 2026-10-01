





















































Destinații de weekend





Când pădurile se aprind în arămiu, dealurile capătă culori de poveste, iar aerul rece al dimineții miroase a frunze, pământ umed și lemn, județul Satu Mare își dezvăluie una dintre cele mai frumoase fețe. Pentru cei care iubesc mersul pe jos, toamna este anotimpul perfect pentru a descoperi Munții Oașului, poienile, culmile și pădurile din nordul județului.

Nu trebuie să pleci până în Apuseni, Bucegi sau Maramureș pentru o zi petrecută pe munte. În Satu Mare există trasee care duc spre puncte de belvedere spectaculoase, păduri liniștite, izvoare, lacuri și formațiuni stâncoase, iar unele dintre cele mai frumoase priveliști se găsesc chiar în Țara Oașului.

Luna Șes – poarta către lumea înaltă a Oașului

Dacă ar fi să alegem un singur loc de unde să înceapă o aventură de toamnă în Munții Oașului, Luna Șes ar fi unul dintre cele mai firești puncte de plecare. Aflată în apropierea orașului Negrești-Oaș, zona turistică Luna Șes se întinde la poalele vârfurilor Pietroasa și Muntele Mic. Zona este punct de acces pentru mai multe trasee montane, iar administrația locală indică drumeția către Vârful Pietroasa drept una dintre experiențele importante ale zonei.

Toamna, pădurea de pe traseu schimbă complet decorul. Verdele verii este înlocuit treptat de galben, ruginiu și roșu, iar razele soarelui pătrund printre coroane într-o lumină caldă, aproape aurie.

Pentru cei pregătiți pentru o drumeție mai solicitantă, obiectivul poate fi Vârful Pietroasa, care ajunge la 1.201 de metri. De sus, priveliștea asupra Țării Oașului este una dintre cele mai spectaculoase panorame montane ale județuluțului.

Vârful Pietroasa și Sfinxul Oașului – pentru cei care vor munte adevărat

Pentru iubitorii de drumeții, zona Pietroasa este probabil una dintre cele mai interesante destinații montane ale județului.

Traseele din această parte a Oașului combină pădurea cu poieni, zone stâncoase și puncte de belvedere. Unul dintre traseele turistice oficiale leagă zona Luna Șes de Poiana Boroș și Vârful Pietroasa, iar alte variante duc spre Sfinxul Oașului.

Toamna, stâncile și formațiunile naturale capătă un farmec aparte. Frunzișul colorat contrastează cu griul rocilor, iar în zilele senine privirea poate coborî peste întinsa Depresiune a Oașului.

Aici este însă important ca drumeția să fie tratată cu seriozitate. Urcările pot deveni solicitante, iar vremea de toamnă se poate schimba rapid. Bocancii, hainele adecvate și o rezervă de apă nu ar trebui să lipsească din rucsac.

Băile Puturoasa și Muntele Mic – o plimbare printr-un Oaș sălbatic

O altă zonă care merită descoperită în zilele de toamnă este cea din apropierea Băilor Puturoasa.

Traseele din zonă pătrund prin păduri și urcă spre culmile Munților Oașului. Unul dintre traseele turistice pornește din Vama, trece prin Valea Talna Mică și Băile Puturoasa și ajunge spre creastă. Există, de asemenea, trasee care leagă Valea Puturoasa de Muntele Mic și Valea Brada. Este genul de loc în care nu trebuie să alergi după obiective turistice.

Uneori, cea mai frumoasă parte a drumului este chiar drumul: foșnetul frunzelor sub bocanci, apa care curge prin vale, mirosul pădurii și liniștea care devine tot mai adâncă pe măsură ce te îndepărtezi de șosea.

Muntele Mic – toamna văzută de deasupra văilor

Pentru cei care caută o combinație între efort și priveliște, Muntele Mic, în zona Vama–Oaș, este o alegere foarte frumoasă.

În rețeaua de trasee a Munților Oașului apar mai multe rute care trec prin această zonă, inclusiv trasee către creastă.

Într-o zi senină de octombrie, pădurea poate arăta ca o mare de culori. De pe zonele mai deschise, peisajul se desface în straturi: dealuri, sate, păduri și culmi care se pierd spre orizont. Este unul dintre acele locuri în care merită să faci pauze dese, nu pentru că ai obosit, ci pentru că merită să te uiți în jur.

Tinovul Trestia – un colț aparte al Munților Oașului

Pentru cei care vor să descopere o față mai puțin obișnuită a muntelui, merită urmărit traseul către Tinovul Trestia. Zona apare în rețeaua traseelor turistice montane din Oaș, iar traseele dinspre Luna Șes și Valea Talnei fac legătura cu Tinovul Trestia și mai departe cu Poiana Soci și Pietroasa.

Un tinov este un ecosistem aparte, format în condiții specifice de umezeală și acumulare de materie organică. Tocmai de aceea, astfel de locuri trebuie traversate cu grijă și respectate.

Toamna poate fi una dintre cele mai interesante perioade pentru această zonă, când vegetația își schimbă culorile, iar lumina joasă a soarelui creează un decor aparte.

Tarna Mare – Bătarci – Tămășeni: Oașul mai puțin cunoscut

Dacă zona Luna Șes este deja bine cunoscută de iubitorii muntelui, partea nordică a Țării Oașului oferă o experiență diferită.

În zona Bătarci – Tămășeni există trasee și proiecte de dezvoltare turistică menite să pună în valoare peisajele și patrimoniul natural al zonei. Consiliul Județean a inclus mai multe rute din această parte a județului în planurile de amenajare și omologare a traseelor montane.

Aici peisajul este mai discret. Nu este neapărat despre spectaculozitatea unui singur vârf, ci despre succesiunea de dealuri, păduri, poieni și sate.

Atenție la traseul Tarna Mare–Văgaș

Pentru cei care își planifică o excursie în această toamnă, există și o informație importantă.

În septembrie 2026, Salvamont a transmis că traseul Tarna Mare–Văgaș nu era încă finalizat și a recomandat turiștilor să nu îl parcurgă până la finalizarea lucrărilor. Traseul urmează să lege zona Tarna Mare și Tarna Băi de punctul de belvedere Văgaș, iar lucrările includ marcaje, indicatoare, panouri informative, izvoare și locuri de popas. Până la finalizarea sa, recomandarea este folosirea traseelor deja marcate și accesibile din zona Bătarci–Tămășeni.

Este un exemplu bun pentru o regulă esențială a drumețiilor: un traseu care arată interesant pe hartă nu este neapărat și pregătit pentru a fi parcurs.

Înainte de plecare, merită verificată situația actuală a marcajelor și recomandările Salvamont.

Lacul Călinești-Oaș – pentru o toamnă mai liniștită

Nu toate ieșirile de toamnă trebuie să fie drumeții montane dificile. Lacul Călinești-Oaș oferă o alternativă pentru cei care vor o zi petrecută mai relaxat, în apropierea apei și a dealurilor.

În jurul lacului, peisajul se schimbă spectaculos în lunile de toamnă. Pădurile și dealurile care înconjoară zona se reflectă în apă, iar diminețile reci pot crea imagini deosebite pentru pasionații de fotografie.

Este o destinație potrivită și pentru familii sau pentru cei care vor să combine o plimbare în natură cu o oprire în satele și obiectivele din Țara Oașului. Poate cel mai frumos lucru la o excursie de toamnă în județul Satu Mare este că muntele nu trebuie privit separat de cultura locului.

Țara Oașului este cunoscută pentru portul popular, muzica și dansurile tradiționale, arhitectura gospodăriilor și meșteșugurile sale. Negrești-Oaș și localitățile din jur pot fi puncte de plecare nu doar spre traseele montane, ci și spre descoperirea patrimoniului cultural al regiunii.

Ce trebuie să ai în rucsac

O drumeție de toamnă poate începe cu soare și se poate termina în ceață sau ploaie. De aceea, echipamentul contează. Într-un rucsac de o zi ar fi bine să existe:

bocanci cu talpă aderentă;

geacă impermeabilă și un strat suplimentar de haine;

apă și ceva de mâncare;

lanternă sau frontală;

telefon încărcat și, ideal, o baterie externă;

hartă sau aplicație GPS, fără a te baza exclusiv pe telefon;

trusă minimă de prim ajutor;

fluier și folie de supraviețuire pentru traseele mai izolate.

Și, poate cel mai important, verificarea vremii și a stării traseului înainte de plecare.

Marcajele turistice trebuie urmate cu atenție, iar traseele aflate în amenajare nu trebuie parcurse înainte de finalizarea și deschiderea lor oficială.

Nicolae Ghișan





























