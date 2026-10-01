Ziua Basmului Popular Maghiar, sărbătorită prin lectură și joc la Grădinița „Hám János”

Locale 01.10.2026 15:22
Ziua Basmului Popular Maghiar, sărbătorită prin lectură și joc la Grădinița „Hám János”


Povestea „A Napos ló és a Holdas csikó” i-a purtat pe copiii de la Grădinița „Hám János” într-o călătorie plină de imaginație. Cu prilejul Zilei Basmului Popular Maghiar, cei mici au participat la o activitate de lectură organizată sub forma unui parcurs cu trei probe.

Fiecare probă le-a oferit copiilor ocazia să arate ce au înțeles din poveste și să își pună în valoare curajul, bunătatea și spiritul de cooperare. Prin joc, ei și-au exersat atenția, memoria, vocabularul și exprimarea orală.

Copiii au participat cu bucurie, iar probele au transformat ascultarea poveștii într-o experiență în care fiecare a avut un rol activ. Atmosfera plăcută i-a încurajat să descopere personajele și să vorbească despre întâmplările din basm.

Activitatea a fost și un prilej de apropiere de tradiția orală maghiară. Transmise din generație în generație, basmele păstrează povești despre curaj, istețime, perseverență și puterea binelui. La Grădinița „Hám János”, aceste valori au ajuns la copii printr-o poveste ascultată și trăită împreună.

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