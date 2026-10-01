Retro Parada Toamnei aduce automobile istorice în Piața Libertății din Satu Mare

Locale 01.10.2026 15:29
Retro Parada Toamnei aduce automobile istorice în Piața Libertății din Satu Mare


Pasionații de mașini de epocă au întâlnire sâmbătă, 3 octombrie, în centrul municipiului Satu Mare. Retromobil Club România, împreună cu Oldtimer Club Satu Mare, organizează o nouă ediție a Retro Paradei Toamnei.

Între orele 10:00 și 14:00, Piața Libertății va găzdui o expoziție de automobile istorice și modele de colecție. Vizitatorii vor avea ocazia să le admire de aproape și să descopere detalii care amintesc de diferite perioade din istoria automobilului.

Evenimentul îi aduce laolaltă pe proprietarii vehiculelor istorice și pe cei curioși să vadă mașini care au devenit, în timp, piese de colecție. Pentru public, este o ocazie de a petrece câteva ore în centrul orașului printre automobile păstrate cu grijă.

Accesul este gratuit.

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