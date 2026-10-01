Olimpia a ținut piept CFR-ului!

Amical





L sătmărenii au condus la Cluj, dar au cedat pe final

CSM Olimpia Satu Mare a pierdut cu 2–1 amicalul disputat joi, în deplasare, cu CFR Cluj, însă prestația elevilor lui Ilyés Róbert, în special cea din prima repriză, oferă motive de optimism. Liviu Drăghiceanu a deschis scorul, Kun a egalat imediat după pauză, iar Billel Omrani a marcat golul victoriei în minutul 86.

CSM Olimpia Satu Mare a avut parte de un test important în compania unei formații de top din fotbalul românesc. Sătmărenii au fost aproape de o surpriză pe terenul CFR-ului, au condus la pauză și au demonstrat că pot pune probleme unei echipe din SuperLigă, însă au cedat pe final, după un meci în care Ilyés Róbert a avut ocazia să vadă la lucru întreg lotul.

Olimpia a început curajos partida de la Cluj, fără complexe în fața adversarului, și a arătat încă din primele minute că nu a venit doar pentru a se apăra. Sătmărenii au fost bine organizați, au închis culoarele spre propria poartă și au încercat să profite de spațiile lăsate de gazde.

Eforturile echipei noastre au fost răsplătite în minutul 12, când Liviu Drăghiceanu a reușit să deschidă scorul și să aducă Olimpia în avantaj. Golul a dat și mai multă încredere formației sătmărene, care a continuat să joace disciplinat și să gestioneze bine avantajul.

CFR a căutat egalarea, iar Nalic a fost unul dintre jucătorii activi ai gazdelor. În minutul 28, acesta a centrat foarte bine în careu, Cordea a reluat cu capul, însă mingea a trecut peste poartă. Nouă minute mai târziu, Nalic a încercat să-l surprindă pe portarul Olimpiei cu un șut de la distanță, dar goalkeeperul sătmărean a intervenit.

Olimpia a rezistat până la pauză și a intrat la cabine cu avantaj minim, 0–1, după o primă repriză în care a demonstrat organizare, atitudine și determinare.

Schimbările au schimbat echilibrul

La reluare, CFR Cluj a revenit hotărâtă să întoarcă rezultatul. În minutul 47, Camora a centrat în careu, defensiva Olimpiei a respins până la marginea suprafeței de pedeapsă, iar Kun a trimis un șut frumos din voleu, restabilind egalitatea.

Patru minute mai târziu, Cordea a încercat să aducă CFR-ul în avantaj, dar mingea a trecut pe lângă poartă. În minutul 52, Braun a centrat, Nalic a reluat cu capul, însă portarul Olimpiei a reținut.

Cea mai mare oportunitate a gazdelor din această perioadă a venit în minutul 57. Cordea a executat o lovitură liberă din apropierea colțului terenului, mingea a trecut de defensiva sătmăreană și a lovit bara transversală.

Ilyés Róbert a schimbat întreaga echipă la pauză, oferindu-le minute tuturor jucătorilor și urmărind să evalueze potențialul fiecăruia în fața unui adversar de calibru. CFR a început cu formula de bază, iar diferența de experiență și prospețime s-a resimțit treptat.

Chiar și în aceste condiții, Olimpia a rămas în joc. În minutul 70, Sfait a șutat de la distanță, dar portarul sătmărean a reținut.

Golul decisiv a venit în minutul 86, când Ziblim i-a așezat mingea lui Billel Omrani, iar atacantul CFR-ului a înscris pentru 2–1.

Ilyés Róbert, mulțumit de atitudinea elevilor săi

Dincolo de înfrângere, antrenorul Olimpiei a apreciat modul în care echipa a răspuns provocării, în special în prima repriză, când sătmărenii au reușit să țină în șah o formație din SuperLigă.

„A fost un meci foarte util, pentru că am întâlnit o echipă foarte bună. Noi am arătat bine, mai ales în prima repriză. Am fost bine organizați în defensivă și am fost o echipă unită.

În repriza a doua am schimbat întreaga echipă pentru a vedea ce poate fiecare jucător. Au apărut câteva greșeli, dar sunt lucruri pe care le putem corecta în urma analizei video.

Sunt mulțumit de atitudinea și disciplina jucătorilor. Putem construi mult pe baza acestui meci și cred că, prin jocul nostru, putem readuce cât mai mulți suporteri în tribune”, a declarat Ilyés Róbert.

După testul de la Cluj, jucătorii Olimpiei au primit două zile libere, urmând să reia pregătirile la Satu Mare.

Următoarea partidă oficială este programată în 10 octombrie, în deplasare, cu CS Dinamo, un duel important pentru formația sătmăreană în campionatul Ligii 2.

MECI AMICAL

CFR Cluj – CSM Olimpia Satu Mare 2–1 (0–1)

Au marcat: Kun Viktor (47), Billel Omrani (86) / Liviu Drăghiceanu (12).

CSM Olimpia: Vlad Muțiu – Eduard Dănilă, José Elo, Cătălin Oanea, Gheorghe Carpa, Mickael Panos, Alin Boțogan, Liviu Drăghiceanu, Vida Kristopher, Sergiu Jurj.

Au mai jucat: Ionuț Pop – Matei Marin, Cornel Ardei, Paul Copaci, Cosmin Zamfir, Nicholas Andone (Cosmin Miclăuș), Bara Levente, Amir Jorza, Alin Văsălie, Constantin Trip, Denis Golda.

Antrenor: Ilyés Róbert.

CFR Cluj: Vâlceanu (60’ Tordai) – Braun (60’ Kresic), Gelashvili (79’ Masic), Simao (60’ Pantalon), Kun (60’ Țîrlea), Camora (60’ Saca), Omic (60’ Ziblim), Perianu (60’ Gligor), Nalic (60’ Sfait), Drazic (60’ Buș), Cordea (60’ Omrani).

Rezerve: Tordai, Gal, Țîrlea, Masic, Saca, Kresic, Pantalon, Ziblim, Gligor, Sfait, Buș, Omrani.

Antrenor: Marius Șumudică.

















