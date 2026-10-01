Unirea Tășnad joacă vineri la Unirea Dej Sport •



Unirea Tășnad are programat vineri, 2 octombrie, un nou meci în Liga 3. Sătmărenii se deplasează pe terenul formației Unirea Dej, partida urmând să înceapă la ora 15:00, pe Stadionul Municipal din Dej. Meciul face parte din etapa programată la finalul acestei săptămâni, iar pentru Unirea Tășnad reprezintă o nouă oportunitate de a obține puncte importante în campionat. Tot vineri, în aceeași etapă, se mai joacă Academica Recea – CSM Sighet, Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Transilvania Sport Academy și Lotus Băile Felix – Minaur Baia Mare.

Sâmbătă, 3 octombrie, sunt programate partidele SCM Zalău – Crișul Sântandrei și Bihorul Beiuș – Sănătatea Cluj.

Unirea Dej – Unirea Tășnad, vineri, 2 octombrie, ora 15:00, Stadionul Municipal Dej.

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