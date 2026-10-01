Recolta Dorolț revine pe final și bate Someșul Odoreu Sport •

Liga a 4 a ELITE



Recolta Dorolț a obținut miercuri o victorie importantă în Liga 4 Elite, după ce s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Someșul Odoreu, într-o partidă restantă din prima etapă a campionatului.

Prima repriză a fost una echilibrată, fără goluri,dar cu câteva situații bune de poartă irosite de cei din Odoreiu.Mai mult oaspeții au început mai bine și partea secundă și au deschis scorul în primele minute după o minge trimisă cu capul direct în vinclu de David Porran-Rodriguez. Recolta a reacționat, iar echipa pregătită de Tavi Erdei a reușit să întoarcă rezultatul în doar trei minute. Varga Zoltán a restabilit egalitatea în minutul 73, iar Vincze Dávid a înscris în minutul 76, ducând gazdele în avantaj. Someșul Odoreu a încheiat partida în inferioritate numerică, după eliminarea lui Andrei Veszpremi, în minutul 90. Rezultatul nu s-a mai modificat până la fluierul final. Victoria îi urcă pe cei de la Recolta Dorolț pe locul 3 în Liga 4 Elite, cu 7 puncte, în timp ce Someșul Odoreu coboară pe poziția a șasea, cu 6 puncte. Partida a fost arbitrate la centru de ecusonul FIFA, Kovacs Szabolcs, ajutat la cele două margini de Toth Krisztian și Costi Por. Observator Marcel Tătaru.



Liga 4 Elite – clasament

1.Oașul 1969 Negrești-Oaș 10

2. CSM Olimpia Satu Mare II 7

3.Recolta Dorolț 7

4. Victoria Carei 7

5.Talna Orașu Nou 6

6.Someșul Odoreu 6

7.Turul Micula 0

8.Voința Lazuri 0



Recolta Dorolț – Someșul Odoreu 2-1 (0-0)

Au marcat: Varga Zoltán (73), Vincze Dávid (76) / David Porran-Rodriguez (49)

Eliminat: Andrei Veszpremi (90)





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