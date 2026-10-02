







Satu Mare, 2 octombrie 2026 — Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 10:00, Școala de Arte Satu Mare, situată pe strada Ioan Slavici nr. 6, găzduiește evenimentul „Pictăm împreună – dăm culoare clădirii Școlii de Arte!”. Cu sprijinul FAUR și Lebăda, inițiativa aduce împreună cursanți, copii, părinți și iubitori de artă pentru realizarea unei picturi murale tematice și pentru activități creative dedicate celor mici.







Pictura murală va transforma o parte din clădirea Școlii de Arte într-un spațiu plin de culoare. Lucrarea va fi realizată cu vopsea FAUR, cu participarea cursanților clasei de arte, sub coordonarea Cristinei Busuioc și a lui Marius Zah.





Copiii sunt invitați să descopere bucuria picturii prin realizarea propriilor lucrări pe suporturi de carton, inspirate din tema picturii murale. Activitățile le vor oferi ocazia să experimenteze culorile, să își exprime imaginația și să creeze alături de ceilalți participanți.





Prin susținerea acestui proiect, Lebăda și FAUR contribuie la înfrumusețarea unui spațiu dedicat educației artistice și la apropierea comunității de artă. Evenimentul pune în valoare creativitatea cursanților și îi invită pe cei mici să participe la o experiență care lasă o urmă vizibilă în oraș.





Inițiativa se desfășoară cu sprijinul FAUR și Lebăda, alături de Școala de Arte Satu Mare și Consiliul Județean Satu Mare.





Publicul este invitat sâmbătă, 3 octombrie 2026, de la ora 10:00, la Școala de Arte Satu Mare, strada Ioan Slavici nr. 6.





Informații suplimentare: +40 740 366 778.