Delicatese și lături în aceeași strachină

Profit de pauza asta competițională pentru a analiza cifrele clasamentului Superligii după prima treime a campionatului regulat. Chiar dacă se spune că cifrele sunt cel mai elocvent standard după care poate fi evaluată o stare de fapt, țin să atrag atenția că, totuși, până nu avem un tablou complet al tuturor meciurilor (fiecare cu fiecare acasă și în deplasare) concluziile țin mai mult de simple aprecieri combinate cu rezultate fortuite (întâmplătoare pe înțelesul tuturor) și speculații punctuale. Așa că orice supoziții sunt un risc (ne)asumat, deci mă voi referi doar la prezent, nu și la viitor.

Cele mai multe victorii, cum era și de așteptat, le are liderul, Dinamo câștigând șapte din cele zece întâlniri din acet tur. La acest capitol comportarea echipei din Miercurea Ciuc este de-a dreptul rușinoasă: nici o victorie.

La capitolul înfrângeri conduce de asemenea detașat aceeași echipă din Miercurea Ciuc cu nouă astfel de „reușite” din zece încercări. Cele mai puține înfrângeri le au Dinamo și Rapid: câte una. Ambele nemeritate. Giuleștenii chiar în fața dinamoviștilor, iar aceștia la Ploiești, tocmai în prima etapă.

În ceea ce privește meciurile egale mă uimește pragmatismul „șepcilor roșii” care au jucat ceva de genul „ori sub scut, ori pe scut”. Este adevărat că ele au jucat doar nouă meciuri, având jocul cu concitadina amânat. Nu mai este mult (8 octombrie) și se va juca și acesta. Cele mai „înghesuite” echipe, cele cu cel mai mare număr de jocuri egale, cinci, sunt Farul și Botoșani. Interesant este că ele se află la poli diferiți ai clasamentului, locul 6, respectiv 12.



Cel mai productiv atac se află în Bănie. Cele 24 de reușite ale oltenilor arată că au meritat să aibă un număr mare de selecționați la naționale, chiar dacă sunt de părere că Hagi și Curelea (nu numai ei) au umplut excesiv naționalele de juveți. Surprinzător este faptul că alături de Miercurea Ciuc se alătură echipa din Pitești la polul opus, cel al atacurilor cu cele mai puține reușite (6).



Tot Miercurea Ciuc are și cele mai multe goluri primite, așa că nu avea cum să nu dețină și contraperformanța de a avea cel mai slab golaveraj (-17). Echipa cu cele mai puține goluri încasate este Rapidulețul meu, cel care și-a propus să joace mai mult cartea atacului în acest an. De fapt au și jucat pe atac dar ratările impardonabile de pe parcursul fiecăreia din cele zece etape au negat această intenție. Să-mi las lamentările deoparte și să mai menționez că golaverajul cel mai bun l-a înregistrat liderul Dinamo (+16).



Dacă am lua în considerare forma de moment a echipelor implicate, adică doar rezultatele din ultimele cinci etape, am avea în frunte tot cele trei echipe de pe podium, adică Dinamo, Rapid și Craiova cu câte patru victorii și un egal. Golaverajul ar schimba un pic ordinea, oltenii trecând în frunte și mecanicii de locomotivă pe trei. Dincolo, lângă cele cinci înfrângeri consecutive ale ciucanilor se adaugă și cele patru, cu câte un egal intercalat, ale Argeșului și FCSB-ului.



Tot în acest relaș trei echipe au renunțat la antrenorii principali de până acum. Cea mai mare vâlvă a făcut-o înlocuirea lui Baciu de la FCSB cu mult mai titratul Reghecampf. Oare cât va dura relația dintre Becali și fostul fundaș al Stelei? Latifundiarul a zis că sigur până la Crăciun. Oțelul s-a dovedit și ea dezamăgită de prestația de pe banca tehnică a croatului Tomas și s-a orientat spre un antrenor portughez, al patrulea din campionatul nostru, Rui Duarte, un anonim și ca jucător și ca antrenor. A treia echipă, Miercurea Ciuc, a renunțat la veleitățile unui străin, ungurul Szabo, și a completat numărul de antrenori români din Superligă la 11. Părerea mea este că revenirea lui Valentin Suciu ar putea să mai dreagă lăturile în care se scaldă ciucanii. Asta dacă este lăsat să compună el echipa.



Opriți războaiele!