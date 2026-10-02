



Timp de trei zile, structuri din România și Ucraina au testat proceduri comune pentru gestionarea unor situații complexe de ordine publică, incendii, protecția mediului și trecerea ilegală a frontierei.

Un amplu exercițiu transfrontalier româno-ucrainean s-a încheiat astăzi, 2 octombrie 2026, în județul Satu Mare. Activitățile s-au desfășurat în perioada 30 septembrie – 2 octombrie, în cadrul proiectului GREENROUA – ROUA00087, finanțat prin Programul Interreg NEXT România–Ucraina 2021–2027.

Exercițiul a fost organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de Brigadă Ioniță Borșan” Satu Mare, în calitate de lider de proiect, și a reunit reprezentanți ai Jandarmeriei Române, Gărzii Naționale a Ucrainei și ai mai multor instituții sătmărene cu atribuții în domeniul ordinii publice, protecției mediului, fondului forestier și situațiilor de urgență.

La activități au participat și structuri precum Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș”, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, Garda Națională de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare și Direcția Silvică Satu Mare.

Scenariu complex în zona „La Fântâna Pintii”

Momentul principal al exercițiului s-a desfășurat vineri, 2 octombrie, în comuna Bogdand, în zona „La Fântâna Pintii”.

Participanții au avut de gestionat un scenariu complex, care a inclus identificarea unor tăieri ilegale de material lemnos, izbucnirea unui incendiu, persoane rănite care necesitau sprijin și o tentativă de trecere ilegală a frontierei.

Scenariul a fost conceput astfel încât mai multe instituții să fie nevoite să intervină simultan, fiecare potrivit competențelor sale.

O componentă distinctă a fost reprezentată de intervenția Gărzii Naționale de Mediu, ai cărei reprezentanți au evaluat prejudiciul produs într-o arie naturală protejată și gradul în care au fost afectate habitatele prioritare.

Proceduri testate în teren

Exercițiul a avut atât o componentă teoretică, în cadrul căreia au fost analizate și armonizate procedurile de intervenție și cooperare, cât și una practică.

În teren au fost verificate capacitatea de reacție, comunicarea dintre structurile participante, coordonarea intervenției și aplicarea procedurilor comune dezvoltate în cadrul proiectului GREENROUA.

Potrivit organizatorilor, exercițiul a oferit participanților posibilitatea de a-și testa modul de lucru într-o situație care implică simultan mai multe tipuri de riscuri și mai multe instituții.

De asemenea, activitățile au permis schimbul de experiență între structurile române și ucrainene și identificarea unor soluții pentru îmbunătățirea modului de intervenție în situații complexe.

Cooperare româno-ucraineană

Încheierea exercițiului reprezintă o etapă importantă în implementarea proiectului GREENROUA, prin care partenerii urmăresc consolidarea cooperării transfrontaliere.

Cele trei zile de activități au pus accent pe pregătirea comună, comunicarea între instituții și aplicarea practică a procedurilor de intervenție, cu scopul de a crește capacitatea structurilor participante de a răspunde coordonat în cazul unor situații de urgență sau al unor incidente care afectează simultan ordinea publică și mediul.

Exercițiul de la Bogdand a adus, astfel, în teren cooperarea dintre structurile române și ucrainene, într-un scenariu care a combinat protecția mediului, intervenția de urgență, ordinea publică și securitatea frontierei.