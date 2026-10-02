



Instituțiile sătmărene și administratorii centrelor pentru persoane vârstnice au discutat despre siguranța, drepturile și calitatea serviciilor oferite beneficiarilor

O întâlnire interinstituțională dedicată protecției persoanelor vârstnice beneficiare ale serviciilor din centrele rezidențiale a avut loc vineri, 2 octombrie 2026, la sediul Consiliului Județean Satu Mare.

La discuții au participat reprezentanți ai administrației județene, ai serviciilor sociale și ai instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor. Printre aceștia s-au numărat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Crasnai Mihaela Elena Ana, secretarul general al județului, Dragoș Mariana, directorul general al DGASPC Satu Mare, Tivadar Ildiko Emese, directorul executiv al AJPIS Satu Mare, Lucian Teodor Rus, secretar general al ANPC, și Vlad Cosma, comisar șef adjunct al CJPC Satu Mare.

La întâlnire au fost invitați și administratorii centrelor rezidențiale pentru persoane vârstnice, atât din sistemul public, cât și din cel privat.

Accent pe prevenție, nu doar pe sancțiuni

Discuțiile au urmărit în principal informarea și îndrumarea administratorilor, astfel încât eventualele probleme să poată fi identificate și remediate înainte ca acestea să afecteze persoanele aflate în îngrijire.

Printre subiectele abordate s-au numărat informarea corectă a beneficiarilor, transparența tarifelor și a serviciilor, respectarea contractelor, condițiile de cazare și siguranță, normele igienico-sanitare, alimentația, informarea privind alergenii, dar și modul în care sunt prezentate serviciile în materialele publicitare și pe site-urile centrelor.

Un alt punct important a vizat dreptul beneficiarilor și al aparținătorilor de a formula sesizări și reclamații, precum și obligația furnizorilor de servicii de a asigura mecanisme clare și accesibile pentru transmiterea acestora.

„Scopul acestei întâlniri nu este de a pune accentul pe sancțiune, ci pe prevenție, îndrumare și responsabilitate”, a declarat Vlad Cosma, comisar șef adjunct al CJPC Satu Mare, subliniind că în centrul tuturor acestor demersuri trebuie să se afle persoana vârstnică și respectarea drepturilor, siguranței și demnității acesteia.

„O societate se măsoară și prin felul în care își protejează vârstnicii”

La rândul său, Lucian Teodor Rus, secretar general al ANPC, a pus accent pe responsabilitatea comună a instituțiilor și furnizorilor de servicii.

„Dincolo de statistici, de controale și de indicatori, există o realitate care nu poate fi ignorată: persoanele vârstnice, beneficiare ale serviciilor oferite în aceste unități, au dreptul la respect, demnitate și servicii de calitate”, a transmis acesta.

Reprezentanții instituțiilor participante au subliniat că respectarea cerințelor legale nu trebuie privită exclusiv ca o obligație administrativă. Potrivit acestora, conformarea trebuie să contribuie concret la creșterea siguranței, confortului și calității vieții persoanelor vârstnice.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate și materiale informative destinate administratorilor și personalului din centre, cu recomandări privind principalele aspecte care trebuie verificate permanent.

Demersul inițiat de ANPC, prin CJPC Satu Mare, urmărește consolidarea colaborării dintre autorități, furnizorii de servicii sociale și administratorii centrelor rezidențiale, cu accent pe prevenirea situațiilor care ar putea afecta drepturile și siguranța beneficiarilor.

Mesajul transmis la Satu Mare a fost unul clar: prevenția, colaborarea și responsabilitatea comună trebuie să stea la baza serviciilor oferite persoanelor vârstnice.