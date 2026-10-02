



Condițiile de igienă și siguranță, claritatea contractelor și transparența tarifelor pentru serviciile oferite persoanelor vârstnice s-au aflat pe agenda unei întrevederi desfășurate vineri, 2 octombrie, la Instituția Prefectului Județul Satu Mare.

Prefectul Altfatter Tamás s-a întâlnit cu Lucian Teodor Rus, secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), și cu Vlad Cosma, comisar-șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare.

Discuția a avut loc în contextul unei întâlniri programate în aceeași zi între reprezentanții ANPC, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare și operatorii căminelor pentru persoane vârstnice din județ. Întâlnirea cu furnizorii de servicii are un caracter preventiv: aceștia urmează să fie informați despre cerințele legale, standardele de calitate și drepturile beneficiarilor.

În cadrul întrevederii de la Prefectură, secretarul general al ANPC a prezentat direcțiile de acțiune ale instituției, axate pe prevenție, informare și dialog cu operatorii economici. Potrivit informării transmise de Instituția Prefectului, ANPC încurajează consilierea operatorilor înaintea controalelor, astfel încât eventualele deficiențe să fie identificate și remediate din timp, iar riscurile pentru consumatori să fie reduse.

În privința căminelor pentru persoane vârstnice, participanții au discutat despre respectarea condițiilor de igienă și siguranță, transparența contractelor încheiate cu beneficiarii și familiile lor, precum și despre prezentarea clară a tarifelor și a serviciilor incluse. A fost subliniată și nevoia de colaborare între ANPC, DGASPC și celelalte instituții cu atribuții în domeniu.

„Siguranța și demnitatea beneficiarilor acestor servicii nu pot face obiectul niciunui compromis”, a declarat prefectul Altfatter Tamás. Acesta a apreciat abordarea preventivă a instituțiilor implicate și a arătat că protecția persoanelor vârstnice trebuie să rămână o prioritate pentru autorități.

Prefectul a transmis că Instituția Prefectului este disponibilă să sprijine informarea cetățenilor cu privire la drepturile consumatorilor și să faciliteze dialogul dintre instituțiile de control, autoritățile locale, operatorii economici și consumatorii din județ.

Întrevederea s-a încheiat cu angajamentul participanților de a continua colaborarea instituțională pentru îmbunătățirea serviciilor oferite în județul Satu Mare.