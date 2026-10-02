Ordinul Arhitecților din România, sărbătorit la Satu Mare la 25 de ani de activitate

Locale 02.10.2026 13:14
Ordinul Arhitecților din România, sărbătorit la Satu Mare la 25 de ani de activitate


Consiliul Județean Satu Mare a găzduit vineri, 2 octombrie, un eveniment dedicat împlinirii a 25 de ani de activitate a Ordinului Arhitecților din România (OAR). Întâlnirea, organizată de Filiala Teritorială Satu Mare, a reunit arhitecți, reprezentanți ai administrației și membri ai comunității.

Discuțiile s-au concentrat asupra calității spațiului construit, protejării patrimoniului și dezvoltării coerente a localităților din județ. Participanții au evidențiat rolul arhitecților în conturarea unor spații care să răspundă nevoilor oamenilor și să păstreze valorile clădirilor existente.

Conducerea Consiliului Județean i-a felicitat pe arhitecți pentru activitatea lor și pentru contribuția adusă dezvoltării județului. Președintele CJ Satu Mare, Pataki Csaba, a subliniat importanța colaborării dintre administrația publică și specialiștii în arhitectură. Acesta a arătat că, deși pot exista perspective diferite, obiectivul comun trebuie să fie dezvoltarea unor localități în care spațiul construit servește cât mai bine comunitatea.

Filiala Teritorială Satu Mare a OAR a fost înființată în 2010, în urma divizării Filialei Nord-Vest, care îi reunea până atunci pe arhitecții din județele Satu Mare și Maramureș.

Aniversarea a oferit prilejul de a privi atât spre activitatea desfășurată în cei 25 de ani, cât și spre responsabilitatea comună a arhitecților și autorităților pentru felul în care vor arăta localitățile în viitor.

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