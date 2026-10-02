După ce și-a pierdut mama, Paula Mare trebuie să lupte din nou: medicul ajuns în mijlocul unui război politic care pare că nu mai ține cont de nimic

A încercat să-și salveze mama până în ultima clipă. A pierdut-o. Iar când durerea unei asemenea pierderi ar fi trebuit să-i lase măcar puțin timp pentru liniște și vindecare, peste viața medicului Paula Mare se așază un dosar penal și un conflict politic în care susținătorii săi văd mâna liberalilor sătmăreni

Există momente în care un om nu mai este nici director, nici medic, nici funcționar, nici personaj public. Este doar copilul care își vede mama suferind și face tot ce poate pentru a o salva. Pentru dr. Paula Mare, acel moment a venit atunci când mama sa a ajuns grav bolnavă. A luptat pentru ea până în ultima clipă. Nu a fost suficient. Mama a murit. Iar acum, când rana acestei pierderi este încă acolo, medicul se confruntă cu o nouă luptă, de această dată în fața unei anchete și într-un climat politic extrem de tensionat.

Uneori, în spatele unui nume cunoscut dintr-o instituție publică nu se află doar funcția, halatul alb și responsabilitatea profesională, ci și un om care are propriile sale drame, propriile pierderi și propriile lupte. Pentru dr. Paula Mare, directorul de Îngrijiri Medicale al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, ultimul an înseamnă nu doar încercarea de a-și continua activitatea medicală, ci și durerea pierderii mamei, pe care a încercat să o salveze până în ultima clipă. Acum, peste această dramă personală se suprapune un dosar penal și un conflict politic care o aduce din nou în centrul atenției publice.

A făcut ceea ce ar fi făcut orice copil pentru mama sa

Atunci când un părinte se află pe un pat de spital, diferențele politice, funcțiile și orice altceva trec în plan secund. Rămâne doar dorința disperată de a face ceva pentru omul care ți-a dat viață.

Aceasta este imaginea în jurul căreia se construiește și mesajul de susținere transmis de Daniel Feher, administrator al Bisericii Penticostale Maranata, care spune că o înțelege pe Paula Mare tocmai prin prisma propriei experiențe.

„Când un părinte este bolnav, faci tot ce îți stă în putință pentru a-l salva”, este ideea centrală a mesajului său.

Feher povestește că și familia sa a trecut printr-o asemenea încercare, atunci când tatăl său a ajuns în spital. A urmat lupta, speranța, rugăciunea și așteptarea unei minuni. Minunea nu a venit, iar tatăl său a trecut la cele veșnice.

Tocmai de aceea, spune el, poate înțelege drama prin care trece Paula Mare.

„A făcut ceea ce ar fi făcut orice copil care își iubește părintele”

Mesajul transmis medicului sătmărean este unul profund uman.

Daniel Feher consideră că implicarea Paulei Mare în încercarea de a-și salva mama nu trebuie privită prin prisma funcției sale, ci prin prisma relației dintre un copil și părintele său.

„S-a implicat, a luptat și a încercat până în ultima clipă să găsească o soluție”, este mesajul transmis de acesta.

Iar după moartea mamei, spune el, rămâne o durere pe care timpul nu o poate șterge complet.

„Durerea pierderii unui părinte este una pe care numai cei care au trecut printr-o asemenea încercare o pot înțelege cu adevărat.”

Este, poate, una dintre cele mai simple explicații pentru ceea ce înseamnă să fii medic, dar și copil. Să lupți pentru viața unui pacient și, în același timp, să lupți pentru viața propriului părinte.

De la drama unei familii la un dosar penal

În acest context, cazul mamei Paulei Mare ajunge însă și în atenția organelor judiciare.

Pentru lămurirea unor aspecte de natură medicală privind starea de sănătate a pacientei, necesitatea internării acesteia la Spitalul Județean Satu Mare și caracterul justificat din punct de vedere medical al serviciilor acordate, procurorii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale.

Rezultatele acesteia urmează să fie atașate dosarului penal.

Până la finalizarea cercetărilor și stabilirea tuturor împrejurărilor, orice acuzație trebuie privită în limitele prezumției de nevinovăție. Expertiza medico-legală este tocmai unul dintre elementele care pot contribui la clarificarea situației medicale analizate.

Când politica intră peste halatul alb

Dincolo de componenta juridică a cazului există însă și o puternică dimensiune politică, aceasta fiind cea care alimentează cele mai multe controverse în jurul Paulei Mare.





Potrivit susținătorilor medicului, situația sa este folosită în contextul unor dispute politice locale, iar presiunile asupra sa nu ar fi străine de lupta pentru controlul funcțiilor de conducere din Spitalul Județean.

În spațiul public sunt formulate acuzații potrivit cărora liberalii sătmăreni ar urmări schimbarea Paulei Mare din funcția de director medical și înlocuirea acesteia cu o persoană agreată politic.

Această interpretare aparține celor care o susțin pe Paula Mare și trebuie diferențiată de faptele care pot fi demonstrate în cadrul procedurilor oficiale.

Cert este însă că numele medicului se află în mijlocul unei dispute care depășește cu mult activitatea sa medicală.

Sătmărenii care nu au uitat medicul din spatele funcției

În timp ce politicienii se confruntă și își transmit acuzații, există însă și o altă voce: cea a oamenilor care au intrat de-a lungul timpului în contact cu medicul.

Mai mulți sătmăreni își exprimă public susținerea pentru Paula Mare, iar printre aceștia se află și pacienți care spun că au fost ajutați de medic de-a lungul anilor.

Pentru ei, Paula Mare nu este un nume dintr-o dispută politică și nici o funcție într-o organigramă. Este medicul pe care l-au întâlnit atunci când au avut nevoie de ajutor.

Iar această diferență este esențială.

Pentru un pacient, valoarea unui medic se măsoară adesea în momentele în care frica este mai mare decât orice altceva, iar omul din halat devine cel în care își pune speranța.

„Doamna doctor, suntem alături de dumneavoastră”

Mesajul lui Daniel Feher se încheie cu o încurajare adresată direct Paulei Mare.

„Vă transmitem respectul nostru și suntem alături de dumneavoastră în această durere. Dumnezeu să vă întărească și să vă mângâie sufletul!”

Este un mesaj care spune, în fond, ceva mai simplu decât toate disputele politice: că înainte de a fi director, înainte de a fi medic și înainte de a deveni subiectul unei anchete, Paula Mare este un om care și-a pierdut mama.

Iar pentru cei care o susțin, faptul că a încercat să facă tot ce i-a stat în putință pentru a o salva nu este o vină, ci expresia firească a iubirii unui copil pentru părintele său.

Dosarul penal își va urma cursul, iar expertiza medico-legală va trebui să lămurească aspectele medicale aflate în discuție. Până atunci, însă, rămâne o imagine greu de ignorat: aceea a unui medic care și-a pierdut mama și care, în loc să aibă parte de liniștea necesară pentru a-și trăi doliul, se vede prins într-o controversă publică și politică ce îi poartă numele.

Iar întrebarea care rămâne nu este doar ce va stabili ancheta, ci și cât de mult poate suporta un om atunci când peste o pierdere personală se așază o luptă politică.

Florin Dura



