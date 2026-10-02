Grenadă defensivă descoperită pe un teren din Carei. A intervenit echipajul pirotehnic al ISU Satu Mare

Locale 02.10.2026 16:07
Grenadă defensivă descoperită pe un teren din Carei. A intervenit echipajul pirotehnic al ISU Satu Mare


O grenadă defensivă a fost descoperită vineri, 2 octombrie, de un cetățean care efectua lucrări de salubrizare a unui teren de pe strada Cuza Vodă din municipiul Carei. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a fost solicitat să intervină.

La fața locului s-a deplasat echipajul pirotehnic al ISU Satu Mare. Specialiștii au avut misiunea de a identifica și cerceta elementul de muniție, apoi de a-l ridica, transporta și depozita în condiții de siguranță.

ISU le reamintește cetățenilor să nu atingă, lovească sau deplaseze obiectele care ar putea fi muniție neexplodată.Acestea nu trebuie demontate ori transportate. Persoanele care fac o astfel de descoperire trebuie să sune imediat la 112, să îndepărteze oamenii din apropiere și să aștepte sosirea echipajelor specializate.

Respectarea acestor măsuri poate preveni accidente grave.

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