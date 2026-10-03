Deschiderea unui nou magazin a adunat sute de oameni în centrul municipiului Satu Mare, care au așteptat mai bine de trei ore pentru a-i trece pragul. Printre cei veniți s-au numărat pensionari, familii, tineri și copii, fiecare cu propriul motiv pentru care a ales să aștepte.

O coadă care a atras toate privirile

Unii sătmăreni au venit din curiozitate, pentru a vedea noul magazin, în timp ce alții au fost atrași de promoții și de posibilitatea de a găsi produse la prețuri mai mici. Au fost însă și persoane care au spus că prețurile nu li s-au părut neapărat mici.

Imaginea sutelor de oameni așteptând ore întregi a readus în discuție o întrebare simplă: ce îi face pe oameni să accepte un asemenea timp de așteptare?

Când fiecare leu contează

Pentru unii, explicația a fost simplă: într-o perioadă în care cheltuielile de zi cu zi au devenit tot mai greu de suportat, orice reducere poate conta. Pentru alții, experiența a fost mai degrabă una de curiozitate sau chiar de nostalgie, amintind de vremurile în care statul la coadă făcea parte din rutina cotidiană.

Probabil că adevărul a fost undeva la mijloc. Cert este că deschiderea magazinului a transformat centrul Sătmarului într-un adevărat furnicar, iar coada formată încă de la primele ore a devenit, la rândul ei, una dintre imaginile zilei.

În România lui 2026, timpul a avut o valoare, dar pentru mulți oameni și câțiva lei economisiți au ajuns să conteze enorm.











