



Automobile de colecție, povești din alte vremuri și eleganța unor modele care au trecut proba timpului. Retro Parada Toamnei aduce sâmbătă, 3 octombrie, un strop de nostalgie în inima municipiului Satu Mare, unde pasionații de automobile istorice și curioșii sunt invitați să admire adevărate bijuterii pe patru roți.

Sâmbătă, centrul municipiului Satu Mare devine locul de întâlnire al celor care iubesc automobilele cu istorie, eleganța de altădată și poveștile ascunse în spatele unor mașini care au traversat generații. Retro Parada Toamnei aduce în Piața Libertății vehicule istorice și modele de colecție, într-un eveniment care îmbină pasiunea pentru automobil cu nostalgia unor vremuri în care fiecare model avea personalitatea sa.

Organizată de Retromobil Club România, împreună cu Oldtimer Club Satu Mare, manifestarea promite o întâlnire aparte pentru sătmărenii care vor să descopere farmecul automobilelor clasice și să admire de aproape exemplare păstrate cu grijă de proprietarii lor.

Piața Libertății, transformată într-un muzeu în aer liber

Între orele 10:00 și 14:00, Piața Libertății găzduiește expoziția dedicată automobilelor istorice. Pentru câteva ore, centrul orașului oferă prilejul unei incursiuni într-o lume în care designul, mecanica și atenția pentru detalii spun povești despre diferite epoci ale industriei auto.

De la liniile elegante ale automobilelor clasice până la modelele care au marcat copilăria sau tinerețea unor generații, fiecare vehicul istoric are farmecul său. Unele amintesc de primele călătorii în familie, altele de drumurile de odinioară, iar pentru pasionați fiecare exemplar poate deveni punctul de plecare al unei adevărate lecții de istorie automobilistică.

Mai mult decât mașini: pasiune, răbdare și povești

În spatele unui automobil de epocă se află adesea ani de muncă, investiții, căutări și multă răbdare. Păstrarea sau restaurarea unei asemenea mașini înseamnă grijă pentru detalii și dorința de a duce mai departe o parte din istoria automobilului.

Retro Parada Toamnei le oferă vizitatorilor ocazia de a admira aceste vehicule de aproape și de a descoperi pasiunea celor care le păstrează în stare de colecție. Evenimentul este dedicat atât cunoscătorilor, cât și familiilor, tinerilor sau celor care pur și simplu vor să se bucure de o plimbare prin centrul orașului.

O invitație pentru toți sătmărenii

Retro Parada Toamnei este un prilej de întâlnire pentru comunitate și o ocazie de a redescoperi centrul istoric al municipiului printr-un eveniment dedicat patrimoniului automobilistic.

Expoziția poate fi vizitată gratuit, sâmbătă, 3 octombrie, între orele 10:00 și 14:00, în Piața Libertății din Satu Mare.

Pentru câteva ore, mașinile care au învins timpul își dau întâlnire în inima orașului, demonstrând că unele lucruri nu se demodează niciodată: eleganța, pasiunea și bucuria de a păstra vie istoria.



