



O zi încărcată de emoție, amintiri și respect pentru unul dintre cei mai iubiți fotbaliști ai României. Muzeul Județean Satu Mare a devenit, vineri, 2 octombrie, locul unei reîntâlniri simbolice cu Daniel Prodan, sătmăreanul plecat din Micro 16 spre marile arene ale lumii, omul care a purtat cu mândrie tricolorul și a rămas în memoria suporterilor drept „Zâmbetul Generației de Aur”.

Au trecut zece ani de când zâmbetul inconfundabil al lui Didi Prodan s-a stins, dar amintirea lui continuă să trăiască în inimile celor care l-au cunoscut, l-au admirat și au vibrat alături de el la marile performanțe ale fotbalului românesc.

Vineri, la Muzeul Județean Satu Mare, emoția a fost cuvântul care a definit o zi cu adevărat specială. Sala s-a dovedit neîncăpătoare pentru oficialități, oameni de fotbal, foști colegi din Generația de Aur, foști coechipieri de la Olimpia Satu Mare, prieteni și iubitori ai sportului-rege, veniți să participe la ceea ce organizatorii au numit „evenimentul anului”.

O sală plină, o inimă cât o generație

Vernisajul expoziției „Daniel Prodan – Zâmbetul Generației de Aur”, organizat de Consiliul Județean Satu Mare și Muzeul Județean Satu Mare, a adunat nume importante ale administrației și fotbalului românesc.

Primarul municipiului Satu Mare, Gábor Kereskényi, prefectul Altfatter Tamás, viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, maestrul Iosif Vigu, Miodrag Belodedici, Viorel Moldovan, fostul comentator TVR Ionel Stoica, Tibi Csik, Zoli Ritli și mulți alții au fost prezenți la deschiderea oficială. Și nu în ultimul rând să-l pomenim pe Paul Mihai care împreună cu soția lui Gabriela , muzeograf, a contribuit la buna organizare a evenimentului.

În mijlocul tuturor, numele lui Daniel Prodan a fost rostit cu respect, iar amintirile despre omul și fotbalistul Didi au readus pentru câteva ore atmosfera unei generații care a scris istorie.

Gazda evenimentului, Claudiu Porumbăcean, alături de fostul comentator TVR Ionel Stoica și de directorul Muzeului Fotbalului din București, Răzvan Stoian, a pregătit mai multe momente-surpriză, menite să transforme vernisajul într-o adevărată călătorie prin istoria fotbalului românesc.

Lacrimi, amintiri și vocea familiei

Unul dintre cele mai emoționante momente ale zilei a fost intervenția fiului său, Răzvan, care a vorbit cu lacrimi în ochi despre tatăl său.

Din public, soția lui Didi, Licinia, și fiica Ștefania i-au fost alături, într-un moment în care amintirea celui dispărut a devenit mai vie ca oricând.

Nu au fost doar discursuri oficiale. Au fost povești, zâmbete, amintiri din vestiar, din cantonamente, de pe terenurile de fotbal și dintr-o perioadă în care România trăia cu sufletul la gură fiecare meci al echipei naționale.

Pentru cei care i-au fost colegi, Didi nu a fost doar fundașul puternic și neînfricat din teren. A fost prietenul cu zâmbetul larg, omul direct, sufletul vestiarului și sătmăreanul care nu și-a uitat niciodată rădăcinile.

De la Olimpia Satu Mare, pe scena fotbalului mondial

Povestea lui Daniel Prodan este, înainte de toate, povestea unui copil din Satu Mare care a îndrăznit să viseze departe.

Plecat de la Olimpia Satu Mare, Didi a ajuns unul dintre cei mai valoroși fundași centrali din istoria fotbalului românesc. A cucerit cinci titluri de campion cu Steaua București, a evoluat pentru Atlético Madrid și Glasgow Rangers și a îmbrăcat de 54 de ori tricoul echipei naționale.

Vara lui 1994 rămâne una dintre cele mai frumoase pagini din istoria sportului românesc. La Campionatul Mondial din Statele Unite, România a ajuns până în sferturile de finală, iar Daniel Prodan a fost titular în toate meciurile echipei naționale.

A fost una dintre acele generații care au făcut o țară întreagă să creadă, să spere și să viseze. Iar printre cei care au purtat România spre locul cinci în ierarhia mondială a acelui moment s-a aflat și sătmăreanul nostru.

O punte între Generația de Aur și tinerii de astăzi

Dincolo de emoția revederii, expoziția are o misiune importantă: aceea de a lega generațiile.

Tricouri, fotografii, obiecte din colecția personală și mărturii despre Daniel Prodan și colegii săi reconstruiesc o perioadă memorabilă a fotbalului românesc.

Pentru cei care au trăit acele momente, expoziția este o întoarcere în timp. Pentru copiii și tinerii de astăzi, este o lecție despre muncă, ambiție, sacrificiu și mândria de a-ți reprezenta țara.

Este șansa lor de a descoperi cum o generație de sportivi a reușit să ducă România printre cele mai importante echipe ale lumii și cum un băiat plecat din Micro 16 a ajuns să fie aplaudat pe marile stadioane ale Europei.

Iar poate cea mai frumoasă moștenire a lui Didi este tocmai aceasta: să le arate celor tineri că marile visuri pot începe de oriunde.

Didi rămâne acasă, la Satu Mare

La zece ani de la dispariția sa, Daniel Prodan s-a întors simbolic acasă, acolo unde povestea lui a început.

Nu printr-un meci, nu printr-un gol, ci printr-o expoziție care adună laolaltă oameni, generații și amintiri.

Pentru Satu Mare, Didi nu este doar un nume important din istoria fotbalului românesc. Este unul dintre ai noștri. Un sătmărean care a plecat din oraș cu un vis și a ajuns să poarte tricolorul pe cele mai mari scene ale lumii.

Expoziția „Daniel Prodan – Zâmbetul Generației de Aur” poate fi vizitată la Muzeul Județean Satu Mare până în 18 decembrie. Biletul de intrare costă 10 lei pentru copii și 20 de lei pentru adulți.

Iar pentru cei care vor să retrăiască emoția acestei zile, o ediție specială a emisiunii „Actualitatea sătmăreană”, cu interviuri realizate cu Miodrag Belodedici, Viorel Moldovan, Răzvan Stoian și Ionel Stoica, va fi difuzată luni seara, de la ora 20:00, la NORD VEST TV.

Zece ani fără Didi. Dar nu și fără zâmbetul lui.

Pentru că legendele nu pleacă niciodată cu adevărat. Ele rămân în povești, în fotografii, în tricouri și, mai ales, în inimile celor care nu le vor uita.

Respect, Didi! Satu Mare nu te uită! HAI ROMÂNIA!

Florin Cristian Mureșan