CUMPLIT. Accident grav pe centura Sătmarului, după Mădăras: motocicleta a luat foc, o persoană ar putea fi încarcerată

Locale 03.10.2026 18:38
CUMPLIT. Accident grav pe centura Sătmarului, după Mădăras: motocicleta a luat foc, o persoană ar putea fi încarcerată

Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă s-a produs pe centura de ocolire, după localitatea Mădăras. În urma impactului, motocicleta a luat foc, iar din primele informații exista posibilitatea ca o victimă să fi rămas încarcerată.

Pompierii au intervenit de urgență

La fața locului s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, respectiv autospeciala de descarcerare grea și o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Intervenția era în dinamică, iar echipajele urmau să stabilească exact starea victimelor și circumstanțele în care s-a produs accidentul.

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