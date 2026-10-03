PERFORMANȚĂ. Sătmăreanul Luca Mureșan a cucerit trofeul „Mințile Matematice” și medalia de aur

Locale 03.10.2026 18:51
PERFORMANȚĂ. Sătmăreanul Luca Mureșan a cucerit trofeul „Mințile Matematice” și medalia de aur

Elevul originar din Satu Mare, înscris la ICHB, s-a impus la cea de-a patra ediție a competiției dedicate tinerilor pasionați de matematică

Un rezultat de excepție pentru Luca Mureșan, care a obținut locul I la concursul „Mințile Matematice”, adjudecându-și trofeul competiției și medalia de aur. Performanța vine după o pregătire susținută și confirmă nivelul ridicat al pregătirii sale în domeniul matematicii.

Competiție pentru cei mai buni la matematică

Cea de-a patra ediție a concursului „Mințile Matematice” s-a desfășurat sâmbătă, 26 septembrie 2026, și a reunit elevi din clasele VII-XII, pasionați de matematică și dornici să-și demonstreze cunoștințele și capacitatea de a rezolva probleme complexe.

În acest context competitiv, Luca Mureșan, originar din Satu Mare și elev al ICHB, a obținut cel mai bun rezultat, ocupând locul I.

Trofeul și medalia de aur, în mâinile sătmăreanului

Pe lângă primul loc, Luca Mureșan a primit trofeul competiției și medalia de aur, recompense care încununează rezultatul obținut la această ediție.

Performanța reprezintă o recunoaștere a muncii, seriozității și pregătirii sale în matematică și aduce o nouă reușită importantă pentru un tânăr originar din Satu Mare.

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