ACS Armand Șupur le mulțumește partenerilor care susțin activitatea echipei: FVS, Primăria Șupur și Gaborosz.





























Echipa de seniori a ACS Armand Șupur a încheiat pe podium prima parte a Campionatului Național de tenis de masă pe echipe – Divizia B. Sătmărenii au ocupat locul 3 după un weekend intens, desfășurat la București.În perioada 2-4 octombrie, sala Romsilva din București a găzduit meciurile din cadrul Campionatului Național de tenis de masă pe echipe – Divizia B, competiție în care ACS Armand Șupur a avut o evoluție foarte bună.Echipa din Șupur a încheiat turneul pe locul 3, bilanțul fiind unul de patru victorii și două înfrângeri. Rezultatul confirmă valoarea și ambițiile formației, care își propune mult mai mult în partea a doua a campionatului.Pentru ACS Armand Șupur au evoluat Czigler Albert, Hamza Cătălin, Jurje Alex și Czigler Anton, acesta din urmă având rol dublu, de antrenor și jucător.Din lot ar fi trebuit să facă parte și Adrian Șerban, însă cel de-al cincilea component al echipei nu a putut fi prezent la București din cauza unor probleme medicale. Îi dorim lui Adrian refacere grabnică și îl așteptăm în teren la retur!Obiectivul: locul 1 și barajul pentru Divizia AChiar dacă locul 3 reprezintă un rezultat foarte bun, cei de la ACS Armand Șupur nu vor să se oprească aici. Pentru retur, obiectivul este clar: lupta pentru primul loc și calificarea la barajul de promovare în Divizia A.Antrenorul și jucătorul Anton Czigler privește cu încredere spre partea a doua a campionatului:„Cu un pic de noroc în retur, tragem la locul 1, fapt care o să ne propulseze la baraj pentru Divizia A.”Mesajul este unul clar: ACS Armand Șupur vrea să atace promovarea. După evoluția de la București, echipa are toate motivele să privească optimist spre retur și să spere la o clasare care să îi ofere șansa de a lupta pentru accederea în Divizia A.”Felicitări, băieți, pentru locul 3 și pentru munca depusă! Mult succes în retur și, mai ales, refacere grabnică lui Adrian Șerban!” transmite antrenorul Anton Czigler.