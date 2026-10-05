Șeful Vămii Halmeu, Mihai Chiș, respectiv șeful Poliției de Frontieră Halmeu, Adiel Babici au fost reținuți de DNA

Locale 05.10.2026 20:55
Șeful Vămii Halmeu, Mihai Chiș, respectiv șeful Poliției de Frontieră Halmeu, Adiel Babici au fost reținuți de DNA
In urma perchezițiilor de azi ,5.10.2026 ,din Vama Halmeu ,DNA Oradea au dus la audieri peste 30 de persoane care sunt vizate în dosarul în care sunt suspiciuni privind constituirea unui grup infracțional organizat și fapte de corupție, iar dosarul ar fi fost deschis încă din cursul anului 2025.
Până la această oră,conform informatiilor primite au fost reținute pentru 24 de ore, 4 persoane,două dintre acestea cu funcții de conducere respectiv,șeful  Vămii Halmeu, Mihai Chiș și șeful Poliției de Frontieră Halmeu, Adiel Babici.

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