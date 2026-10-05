Doi șoferi sunt cercetați penal după ce polițiștii i-au depistat conducând sub influența alcoolului, în Satu Mare și Pir

Polițiștii rutieri au depistat, în două zile consecutive, doi conducători auto care au urcat la volan după ce consumaseră alcool. Unul dintre aceștia avea și dreptul de a conduce suspendat, iar celălalt a fost testat cu o alcoolemie indicată de 1,39 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Prins la volan cu permisul suspendat

În dimineața zilei de 3 octombrie, în jurul orei 05:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit, pe bulevardul Lucian Blaga, un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din Acâș.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În acest caz, cercetările continuă pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.

1,39 mg/l alcool pur în aerul expirat, la Pir

O zi mai târziu, pe 4 octombrie, în jurul orei 16:46, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Tășnad au oprit un autoturism pe strada Principală din localitatea Pir.

La volan se afla un bărbat de 45 de ani, din aceeași localitate.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,39 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.