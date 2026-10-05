Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după consultările de la Cotroceni

Naționale 05.10.2026 21:20
Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după consultările de la Cotroceni
    Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultările desfășurate luni la Palatul Cotroceni.

    Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, după consultările de luni de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a ales astfel o variantă din afara partidelor, după ce discuțiile cu formațiunile parlamentare nu au produs o propunere politică în jurul căreia să existe deja o majoritate clară.Luca Niculescu, fost jurnalist și ambasador al României în Franța, este în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare a României la OCDE.
    Niculescu va trebui acum să își formeze echipa guvernamentală, să negocieze susținerea partidelor și să meargă în Parlament pentru votul de învestitură.Luca Niculescu are 55 de ani. S-a născut la București, pe 25 aprilie 1971, a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București în 1995 și a urmat un master în Jurnalism European la Strasbourg.Cariera sa profesională a început însă înainte de terminarea facultății. În 1992 a ajuns la Radio Delta, devenit ulterior RFI România, iar din anul 2000 a fost redactor-șef al RFI România.A realizat emisiuni la Money Channel și TVR, iar la Digi24 a moderat „Imparțial” și „Pașaport diplomatic”.În paralel, a fost corespondent în România pentru mai multe instituții media franceze, între care France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération.
    În 2010 a primit distincția „Jurnalistul European al Anului”, acordată de Institutul European din România.
    Schimbarea majoră de carieră a venit la sfârșitul lui 2015, când președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat pentru postul de ambasador al României în Franța.Niculescu a preluat misiunea în 2016 și a rămas la Paris până în 2022.
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