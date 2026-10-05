Un motociclist de 29 de ani și-a pierdut viața pe centura Sătmarului, iar alte persoane au ajuns la spital în urma unor accidente produse în județ

Cinci accidente rutiere au fost înregistrate în perioada 2–4 octombrie în Satu Mare și Carei și în mai multe localități din județ. Bilanțul este unul grav: un motociclist a murit, mai multe persoane au fost rănite, iar într-unul dintre cazuri șoferul care ar fi provocat tragedia se afla sub influența alcoolului și a ajuns în arest preventiv.

Tragedia de pe centura Sătmarului: motociclistul a murit

Cel mai grav accident s-a produs în seara zilei de 3 octombrie, pe Varianta Ocolitoare a municipiului Satu Mare.

Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, un bărbat de 33 de ani, din Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, ar fi efectuat o manevră de depășire, moment în care a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 29 de ani, din Satu Mare, care circula din sens opus.

În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un alt autoturism, condus de un bărbat de 66 de ani.

Motociclistul de 29 de ani a decedat. Un pasager de 26 de ani, din Supuru de Jos, aflat în autoturismul condus de bărbatul de 33 de ani, a fost rănit și transportat la spital.

Șoferul de 33 de ani, reținut și apoi arestat

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar în cazul șoferului de 33 de ani rezultatul a indicat 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, analizele toxicologice efectuate asupra probelor biologice au evidențiat concentrații de 1,11 g/l, respectiv 0,82 g/l alcool pur în sânge.

Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar la data de 4 octombrie acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Satu Mare. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.

Mopedist de 23 de ani, rănit după ce ar fi trecut pe STOP

Un alt accident s-a produs pe 2 octombrie, la Carei, la intersecția străzilor Curtiilor și Crasnei.

Un tânăr de 23 de ani, din Carei, care conducea un moped electric pe strada Crasna, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „STOP” și ar fi pătruns în intersecție, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani.

Tânărul a fost rănit și transportat la spital.

Testarea cu etilotestul a indicat, în cazul acestuia, o concentrație de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

Mașină răsturnată în Culciu Mare

În dimineața zilei de 4 octombrie, în jurul orei 06:04, polițiștii au intervenit pe DJ 193, în Culciu Mare.

Un bărbat de 38 de ani, din Crucişor, ar fi pierdut controlul autoturismului într-o curbă la stânga, după care a lovit un cap de pod, a fost proiectat în gardul unui imobil și s-a răsturnat.

Conducătorul auto a fost rănit și transportat la spital. Acesta a refuzat atât testarea cu aparatul alcooltest, cât și recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză sunt efectuate cercetări pentru vătămare corporală din culpă și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Accident în sensul giratoriu, la Carei

Tot pe 4 octombrie, în jurul orei 18:56, un accident s-a produs pe DN 19, la intersecția cu Varianta Ocolitoare a municipiului Carei.

Un bărbat de 56 de ani, din Suciu de Sus, care conducea o autoutilitară, nu ar fi acordat prioritate într-un sens giratoriu unui autoturism condus de un bărbat de 52 de ani, din Petrești.

În urma coliziunii, o femeie de 48 de ani, din Petrești, a fost rănită și transportată la spital. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Tânăr de 19 ani, implicat într-un accident cu doi minori

Ultimul eveniment rutier s-a produs în aceeași seară, la ora 19:16, pe DJ 108M, între Tiream și Carei.

Un tânăr de 19 ani, din Carei, aflat la volanul unui autoturism, ar fi fost distras de alte preocupări, a pierdut controlul asupra direcției și a părăsit partea carosabilă, ajungând cu mașina în șanț.

În urma accidentului, conducătorul auto și doi minori de 17 ani au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Cercetările continuă în toate cazurile

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs evenimentele și a responsabilităților în fiecare caz.

În cazul șoferului de 33 de ani cercetat în urma accidentului mortal de pe centură, acesta beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.



