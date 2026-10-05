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L au fost trei zile de fotbal, dar mai ales trei zile de amintire. La Someșul Satu Mare, cea de-a treia ediție a Memorialului Aurel Buzaș s-a încheiat sâmbătă, cu meciurile copiilor născuți în 2019. Au fost emoții, bucurii, lacrimi, goluri, îmbrățișări și multe zâmbete. Exact ceea ce, probabil, și-ar fi dorit Nea Aurel să vadă pe un teren de fotbal.

Pe 1 octombrie s-au împlinit 11 ani de când Aurel Buzaș a plecat dintre noi. Avea doar 69 de ani.

Au trecut 11 ani, dar numele lui nu s-a stins. Dimpotrivă. A rămas în fotbalul sătmărean, în memoria oamenilor care l-au cunoscut și, mai nou, în sufletele unor copii care poate nu l-au întâlnit niciodată, dar care află despre el prin fotbal.

Iar acesta este, poate, cel mai frumos lucru pe care îl poate face un memorial: să transforme amintirea în viitor.

Ultima zi, cele mai multe emoții

Sâmbătă a fost ultima zi de meciuri din cadrul Memorialului Aurel Buzaș, ediția a treia, iar pe teren au intrat copiii născuți în 2019.

Pentru ei, fiecare minge a fost importantă. Fiecare gol a fost o sărbătoare. Fiecare înfrângere a venit cu câteva lacrimi, repede șterse de o îmbrățișare sau de încurajarea unui părinte.

În jurul terenului, părinții au trăit meciurile poate cu și mai multă intensitate decât cei mici. Pentru că la această vârstă scorul contează mai puțin. Contează curajul de a intra pe teren, bucuria de a alerga după minge și sentimentul că faci parte dintr-o echipă.

O vizită surpriză care a făcut ziua și mai frumoasă

Emoția ultimei zile a fost completată de o vizită specială.

Alături de micii fotbaliști s-au aflat două nume care au însemnat enorm pentru fotbalul românesc: Miodrag Belodedici, fost mare internațional și dublu câștigător al Cupei/Ligii Campionilor Europeni, și Ionel Stoica, fost comentator al Televiziunii Române.

Pentru copii, întâlnirea cu Belodedici a fost, fără îndoială, un moment aparte. Un campion adevărat, ajuns în mijlocul lor, pe stadionul Someșul, acolo unde fotbalul este construit astăzi de la cele mai mici vârste.

A fost una dintre acele întâlniri în care generațiile se apropie. Cei care au văzut marile performanțe ale fotbalului românesc și cei care abia își încep propriul drum.

Ștefan Szilagyi, din nou alături de copii

Implicarea lui Ștefan Szilagyi, președintele Asociației Județene de Fotbal, a fost din nou una importantă.

Prezența sa la eveniment a confirmat sprijinul pe care AJF Satu Mare îl acordă fotbalului juvenil și oamenilor care încearcă să construiască ceva durabil pentru generațiile următoare.

Iar un astfel de memorial nu poate crește fără oameni care cred în fotbalul copiilor.

Un clasament rămâne. O amintire merge mai departe.

La categoria 2019, ediția din acest an a fost câștigată de Partium Satu Mare, urmată de Frohlich Foieni și Viitorul Someșul Satu Mare.

Dar, dincolo de clasament, toți copiii au plecat acasă câștigători.

Au primit medalii cu chipul lui Aurel Buzaș, diplome și cupe personalizate. Poate că pentru ei, astăzi, medalia este doar o amintire frumoasă de la un turneu.

Peste ani însă, acea medalie le-ar putea spune ceva mai mult.

Le va aminti că, atunci când erau mici, au jucat fotbal la Someșul, într-un turneu dedicat unui om care a iubit acest sport.

Și astfel, memoria lui Aurel Buzaș merge mai departe.

Mesaj de suflet din partea organizatorilor

La finalul celor trei zile, organizatorul Sorinel Petric a transmis un mesaj care depășește cu mult granițele unui simplu bilanț de turneu.

Pentru el, Memorialul Aurel Buzaș este și o călătorie personală.

„Poate că întoarcerea mea în fotbal nu a fost întâmplătoare”, spune Sorinel Petric, privind în urmă la cei trei ani de când a revenit în lumea fotbalului.

Și poate că aici este adevărata poveste a acestui memorial.Nu doar despre copii. Nu doar despre fotbal. Ci despre un fiu care s-a întors acasă și a găsit o cale de a-și aduce tatăl înapoi, prin oamenii, copiii și fotbalul de la Someșul.

„Poate că un capitol din viața mea rămăsese neterminat, poate că soarta a vrut să îmi umple acea jumătate lipsă din inimă și, în același timp, să îl aducă pe tata înapoi acasă. Acasă, la Someșul.”

Sunt cuvinte care spun, poate, mai mult decât ar putea spune orice discurs festiv.

„A fost mai mult decât un turneu de fotbal”

Pentru Sorinel Petric, ediția a treia a fost o sărbătoare.

Copii fericiți, părinți, antrenori, oameni de fotbal, invitați speciali și o vreme de octombrie care a ținut cu organizatorii.

„A fost mai mult decât un turneu de fotbal. A fost sărbătoare, bucurie, respect și, mai presus de toate, prietenie”, a transmis organizatorul.

Un mesaj de mulțumire a mers către echipele participante și antrenori, către părinți, către Asociația Județeană de Fotbal, către oamenii din presă și către toți cei care au contribuit la organizarea evenimentului.

O mențiune specială a fost făcută pentru Miodrag Belodedici și Ionel Stoica, a căror prezență a adus un plus de emoție memorialului.

Dar și pentru oamenii care au muncit în spatele scenei, pentru ca terenurile și baza sportivă să arate impecabil.

Someșul merge înainte

La finalul mesajului său, Sorinel Petric vorbește despre întoarcerea la locurile din care uneori plecăm, nu pentru a retrăi trecutul, ci pentru a construi viitorul.

Iar Memorialul Aurel Buzaș pare să fie exact despre asta. Despre trecut, pentru că numele lui Nea Aurel nu trebuie uitat.

Despre prezent, pentru că există oameni care continuă să creadă în fotbalul sătmărean.

Și despre viitor, pentru că pe terenurile de la Someșul aleargă astăzi copiii care vor duce povestea mai departe.

Au trecut 11 ani de când Aurel Buzaș a plecat. Dar, la Someșul, fotbalul încă vorbește despre el.

Și cât timp copiii vor alerga după minge pe acest teren, Nea Aurel va fi, într-un fel, tot acasă.

Florin Cristian Mureșan



