



Echipa PSD Satu Mare a marcat luni, 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației printr-o întâlnire cu copiii de la Centrul „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”, potrivit unui comunicat al organizației.

Copiii din învățământul primar și gimnazial au participat la activități organizate pe grupe și la momente culturale. Întâlnirea a fost dedicată învățării, creativității și timpului petrecut împreună.

Alături de copii s-au aflat Adrian Micle, președintele Organizației Municipale PSD Satu Mare; Roxana Petca și Cătălin Filip, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare; viceprimarii municipiului, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan; consilierul local Mirela Suciu; inspectorul școlar general adjunct Mariana Sălăgean; inspectorul pentru educație timpurie Maria Ardelean și Mihnea Țăran, secretarul executiv al TSD Municipiul Satu Mare.

În comunicat, PSD Satu Mare le mulțumește celor care au coordonat activitățile: Maria Ardelean, Daniela Manea, Liliana Hanc, Horea Jurje, Maria Olar, Dorina Burjan și Mariana Săsăran. Mulțumirile sunt adresate și Nicoletei Foldeș, coordonatoarea momentelor culturale.

Reprezentanții organizației au transmis urări copiilor, cadrelor didactice și tuturor celor care îi sprijină, subliniind rolul educației în construirea unui viitor în care fiecare copil să aibă încredere în propriile posibilități.