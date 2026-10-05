CSM Olimpia / Bronz la Brno pentru judoka sătmăreni























CSM Olimpia Satu Mare a revenit de la Cupa Europeană de Judo pentru Pre-Cadet de la Brno cu o medalie de bronz și două clasări în top șapte. Cei cinci sportivi sătmăreni au avut evoluții încurajatoare într-o competiție care a adunat la start 556 de judoka din 26 de țări.Competiția din Cehia a reprezentat un important test internațional pentru tinerii judoka înaintea turneelor programate în această toamnă. Pentru delegația sătmăreană, concursul s-a încheiat cu un bilanț pozitiv, Alexandra Gândea reușind să urce pe podium, în timp ce Ana Crăciun și Alessia Thiruvadi au obținut, la rândul lor, clasări importante.La Brno, CSM Olimpia Satu Mare a fost reprezentat de Alexandra Gândea (-40 kg), Ana Crăciun (-44 kg), Alessia Thiruvadi (-52 kg), Maya Dihenes (-63 kg) și Tóth Zalán (-60 kg).Cea mai bună performanță a delegației sătmărene i-a aparținut Alexandrei Gândea, care a cucerit medalia de bronz la categoria -40 kg. Rezultatul are o valoare aparte, ținând cont că sportiva a revenit în competiții după o accidentare și o perioadă mai lungă de pauză.Faptul că Alexandra a reușit să urce pe podium încă de la primul concurs important după revenire este un semnal foarte bun atât pentru sportivă, cât și pentru antrenorii săi. Bronzul de la Brno poate reprezenta un punct important în relansarea sezonului pentru tânăra judoka sătmăreană.O evoluție solidă a avut și Ana Crăciun, la categoria -44 kg. Sătmăreanca a avut un parcurs bun și a ajuns până în semifinală. A cedat însă la limită în penultimul act, iar în meciul pentru medalia de bronz nu a reușit să-și valorifice șansa de a urca pe podium.Ana a încheiat astfel competiția pe locul 5, o clasare care confirmă potențialul sportivei și faptul că se află în lupta pentru medalii la nivel internațional.La -52 kg, Alessia Thiruvadi a terminat concursul pe locul 7. Dincolo de clasarea obținută, participarea la un turneu de asemenea nivel îi oferă sportivei experiența necesară pentru următoarele competiții și pentru confruntările cu adversare din puternice centre europene de judo.Pentru Maya Dihenes (-63 kg) și Tóth Zalán (-60 kg), competiția de la Brno nu s-a încheiat cu o clasare în zona medaliilor, însă fiecare meci disputat în compania unor adversari internaționali reprezintă o experiență importantă la această vârstă.Antrenorii Terely Mihály și Pelcz Attila consideră că participarea de la Brno s-a dovedit utilă în perspectiva următoarelor competiții și că rezultatele obținute oferă motive de optimism.„A fost un concurs foarte bun pentru noi, mai ales că ne aflăm înaintea unor competiții importante în această toamnă. Alexandra a revenit după o accidentare, iar faptul că a reușit să urce direct pe podium este foarte important. Ana a fost aproape de medalie, iar Alessia a terminat pe locul 7. Sigur că mai avem aspecte de pus la punct, însă tocmai astfel de concursuri ne arată unde ne aflăm și ce trebuie să îmbunătățim. Este important ca sportivii să acumuleze cât mai multă experiență internațională și să facă progres de la o competiție la alta”, au declarat tehnicienii de la CSM Olimpia Satu Mare.Turneul de la Brno reprezintă una dintre etapele de pregătire pentru o toamnă aglomerată. În perioada următoare, judoka sătmăreni vor avea noi oportunități de a-și măsura nivelul în competițiile europene de la Maribor, Győr și Salonic.Obiectivul este ca aceste participări internaționale să contribuie la progresul sportivilor și la acumularea experienței necesare pentru competițiile de nivel înalt. În același timp, rezultatele din acest sezon reprezintă pași importanți în perspectiva anului viitor, când judoka sătmăreni își doresc să reprezinte România la FOTE – Festivalul Olimpic al Tineretului European.