În perioada 2–4 octombrie, polițiștii din județul Satu Mare au aplicat peste 850 de sancțiuni contravenționale și au suspendat 10 permise

Peste 850 de sancțiuni și amenzi care depășesc 210.000 de lei este bilanțul acțiunilor desfășurate de polițiștii sătmăreni în perioada 2–4 octombrie. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în cadrul activităților de supraveghere și control al traficului rutier, iar 10 șoferi au rămas fără drept de a conduce pentru o perioadă.

Peste 150 de amenzi pentru menținerea ordinii publice

În cele trei zile, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice în județ.

În urma acțiunilor au fost aplicate peste 150 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 60.000 de lei.

Peste 700 de sancțiuni în trafic

O parte importantă a acțiunilor s-a concentrat asupra traficului rutier. Polițiștii au desfășurat activități de prevenire a faptelor antisociale, supraveghere, fluidizare și control al circulației pe drumurile din județ.

În acest context, au fost aplicate peste 700 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 150.000 de lei.

Totodată, polițiștii au dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce în cazul a 10 conducători auto.

12 certificate de înmatriculare, reținute

În cadrul acelorași acțiuni, au fost reținute și 12 certificate de înmatriculare ale unor autoturisme.

Bilanțul transmis de IPJ Satu Mare arată amploarea controalelor desfășurate de polițiști în județ pe parcursul celor trei zile.