Anunt de mediu AVICOLA DAN SRL 2

Anunțuri 21.08.2026 10:55
Anunt de mediu AVICOLA DAN SRL 2

AVICOLA DAN SRL, cu sediul social în Sanislau, Zona Parc Agroindustrial, nr.2, județul Satu Mare, în baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a solicitării de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu pentru:Instalația: Fermă de pasări Carei, amplastă în municipiul Carei, DN19, f.n, jud.Satu Mare.

Categoria de activitate industrială conform Anexei nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: punctul 6.6 litera a) – creșterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacități de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte. Activitatea desfășurată conform Cod CAEN (Rev.2=Rev.3): 0147-cresterea păsărilor.

Dezbaterea publică va avea loc: La amplasamentul instalației din municipiul Carei, DN19, f.n, în data de 21septembrie 2026 cu începere de la ora 12:00.

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită revizuirea Autorizaţia Integrată de Mediu, Formularul de solicitare a autorizației integrate de mediu și Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul DJM Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 10-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://djmsm.anmap.gov.ro

 Publicul are dreptul sa prezinte telefonic sau în scris comentariile asupra solicitării  autorizaţiei integrate de mediu la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – DJM Satu Mare, fax 0261-733500, tel.0261736003, e-mail office@djmsm.anmap.gov.ro în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 si vineri intre orele  8-14 , până în data de 21.09.2026 (data dezbaterii publice) orele 12:00.

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