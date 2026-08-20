Doar Dinamo și Steaua...

...au mai puține puncte decât Olimpia. Colegului Florin Mureșan i-am șoptit ce titlu am de gând să pun Caricaturii din această săptămână și mi-a spus că am să atrag dezaprobări din partea fanilor Olimpiei. Bine, dar și eu sunt fan Olimpia. Totuși, recunosc, l-am cosmetizat puțin în a doua sa parte, cea trimisă în șapou. Acum încheiem îngrijorați incursiunea prin al doilea eșalon fotbalistic și revenim la oile (citește literele) noastre.

Cronologic, după primele cinci meciuri gazdele nu obținuseră nici o victorie, ceea ce mă făcuse să cred că în sfârșit oaspeții vor obține mai multe puncte decât gazdele. Nici vorbă. Ultimele trei jocuri au adus 9 puncte amfitrionilor așa că, per total, cu 11 goluri tot ei au obținut mai multe puncte, 12 față de doar cele 9 ale gazdelor (două victorii și trei meciuri nule cu 8 goluri înscrise): Voluntari - Petrolul 1-2 pragmatic; Argeș - Farul 1-1 tainic; Miercurea Ciuc - Sepsi 0-0 smuls de ciucani; Rapid - Dinamo 0-1 pentru Campos; Oțelul - Univ. Craiova 1-1 cu indolență; Corvinul - CFR 3-0, să fie începutul sfârșitului? „U” - UTA 2-1 după Untold; FCSB - Botoșani 3-2 pe principiul mecanismului bielă-manivelă (transformă mișcarea de du-te-vino într-o mișcare de rotație).



Etapa a șasea pare totuși că va aparține oaspeților. În primul rând pentru faptul că patru din primele șase clasate joacă în deplasare, iar cele care joacă acasă nu au meciuri deloc ușoare. Doar moldovenii din nord și oltenii din Bănie se pot gândi la o victorie facilă. Bucuria liderului de moment este într-un fel estompată de faptul că șepcile roșii nu au toate meciurile jucate și, la felul cum tratează concitadina meciurile, studenții ar putea obține lejer încă trei puncte în restanță.



Dinamo - „U” (sâmbătă, ora 21,30) Derbiul etapei. Cele două echipe s-au bucurat de favorurile Fortunei în etapa precedentă. Ce se va întâmpla acum pe Arcul de Triumf numai cârtițele știu. Mă refer la cârtițele reale, cele din mușuroaiele ce împânzesc terenul dedicat inițial doar jocurilor de rugbi;



Ploiești - Rapid (vineri, ora 21,30) Primvs derby. Aș fi vrut să spun că Petrolul vine obosită după meciul de cupă cu prelungiri, dar uitându-mă peste lotul folosit în partida de la Reșița nu prea mai am curajul. Mulți titulari au fost doar rezerve iar unii nici măcar nu au făcut deplasarea. Totuși, valoarea Rapidului ar trebui să le dea încredere că vor obține cele trei puncte. Doar să nu mai rateze atâta...



Galați - Pitești (luni, ora 21,30) Meciul de închidere al etapei. Interesant joc. Aș merge pe piciorul și bagheta oaspeților mai mult decât pe tactica și cravașa gazdelor;



CFR - FCSB (duminică, ora 21,30) Ce meci ar fi fost ăsta în urmă cu doi-trei ani? Astăzi, ce să zic? Consider conjunctural locul ocupat de echipa maestrului de pe canapea. N-au prea avut adversari. Nici acum nu au. Poate că până le vin oponenți pe măsură se pun și ei la punct. O bilă albă pentru Oct. Popescu. Poate îl recâștigă România ca jucător;



Sf. Gheorghe - Farul (duminică, ora 16) Primul meci din această ediție care se dispută la o oră mai depărtată de apusul soarelui. Oare-i bine? Cred că secuii își vor augmenta bagajul de puncte după acest joc chiar dacă mușii „Moțului” au arătat că știu să se așeze pe teren. O partidă care ar merita urmărită;



Craiova - Voluntari (duminică, ora 18,30) Meci ușor pentru campioană chiar dacă între timp vor disputa joi un meci în Liga Europa. Noroc că meciul este tot acasă;



Arad - Hunedoara (sâmbătă, ora 18,30) Cele două echipe au împărțit terenul textiliștilor în acest început de campionat. Se pare că nu mai e mult până când terenul din Valea Jiului e apt pentru Superligă și hunedorenii se vor muta la ei în județ. Chiar și așa nu se poate spune că nu au avut suporteri la meciurile disputate „acasă”. Aș fi mers pe mâna transilvănenilor dar nevoia de puncte a „bătrânei doamne” s-ar putea să muște din castelani;



Botoșani - Miercurea Ciuc (luni, ora 18,30) Cenușăreasa etapei! Precum am lăsat să se înțeleagă gazdele vor avea un meci ușor. Nu înțeleg de ce oaspeții nu se debarasează de principiul lor falimentar. Nici un meci nu au început până acum cu mai puțin de cinci jucători (nu tot tumpul aceiași) din Ungaria, chiar dacă se vede de la Sopron că majoritatea acestora n-au valoare nici măcar de eșalonul secund din România.



Opriți războaiele!