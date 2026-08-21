Meniul zilei la Restaurant Someșul: preparate gustoase la doar 32 de lei Locale • 21.08.2026 11:57 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Locale Meniul zilei la Restaurant Someșul: preparate gust... Articole Similare Locale DSP Satu Mare, bilanțul lunii iulie: 66 de cazuri de boli transmisibile, peste 2.100 de vaccinuri administrate și 84 de controale acum 1 ora Locale Investiție de aproape 110 milioane de lei în Satu Mare. 100 de stații SMART și un sistem inteligent de monitorizare a traficului acum 2 ore Locale Noaptea Muzeelor la Sate revine în județul Satu Mare. Trei muzee își deschid porțile pe 29 august acum 3 ore Locale STAȚIUNEA TURISTICĂ TĂȘNAD. Beneficiile apei termale de la Tășnad sunt de neegalat acum 3 ore Locale Doliu în lumea folclorului sătmărean. A murit Gheorghe Berende din Prilog, păstrător al tradițiilor din Țara Oașului acum 3 ore Locale Peste 320 de sancțiuni aplicate într-o singură zi de polițiștii sătmăreni acum 19 ore Ultimele Articole Anunțuri Anunt de mediu AVICOLA DAN SRL 2 acum 4 ore Anunt de mediu AVICOLA DAN SRL acum 4 ore Sport Doar Dinamo și Steaua... acum 16 ore Bursa zvonurilor ALERTĂ „PROTEICĂ” LA SATU MARE: Budinca de sală s-a dovedit cam greu de digerat acum 19 ore Locale SamRock readuce spiritul rockului timp de trei zile în Piața 25 Octombrie acum 19 ore Locale Festivalul Folcloric al „Sticlarului” revine la Poiana Codrului cu a II-a ediție acum 19 ore Cele mai citite 1 VERIFICĂRI: Cămărzana: nereguli semnalate de mai multe instituții, iar documentele au ajuns la Parchet 2 Evrei, șvabi și oșeni — comunitățile care au clădit Satu Mare și pe care le-am pierdut 3 37 de ani de prietenie și amintiri. Foștii fotbaliști de la CEPROM Satu Mare s-au reunit , din nou 4 PROGRAM. Zilele Culturale Partium, ediția a 25-a – o săptămână în care Satu Mare se umple din nou de viață 5 Eveniment. Doi sătmăreni, din nou în ringul mare al boxului profesionist. Din aceeași categorie DSP Satu Mare, bilanțul lunii iulie: 66 de cazuri de boli transmisibile, peste 2.100 de vaccinuri administrate și 84 de controale acum 1 ora Investiție de aproape 110 milioane de lei în Satu Mare. 100 de stații SMART și un sistem inteligent de monitorizare a traficului acum 2 ore Noaptea Muzeelor la Sate revine în județul Satu Mare. Trei muzee își deschid porțile pe 29 august acum 3 ore STAȚIUNEA TURISTICĂ TĂȘNAD. Beneficiile apei termale de la Tășnad sunt de neegalat acum 3 ore Doliu în lumea folclorului sătmărean. A murit Gheorghe Berende din Prilog, păstrător al tradițiilor din Țara Oașului acum 3 ore Ultimele știri DSP Satu Mare, bilanțul lunii iulie: 66 de cazuri de boli transmisibile, peste 2.100 de vaccinuri administrate și 84 de controale acum 1 ora Investiție de aproape 110 milioane de lei în Satu Mare. 100 de stații SMART și un sistem inteligent de monitorizare a traficului acum 2 ore Noaptea Muzeelor la Sate revine în județul Satu Mare. Trei muzee își deschid porțile pe 29 august acum 3 ore STAȚIUNEA TURISTICĂ TĂȘNAD. Beneficiile apei termale de la Tășnad sunt de neegalat acum 3 ore Doliu în lumea folclorului sătmărean. A murit Gheorghe Berende din Prilog, păstrător al tradițiilor din Țara Oașului acum 3 ore