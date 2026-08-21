



Stațiunea turistică Tășnad este recunoscută de zeci de ani pentru calitatea apei termale, devenind în timp un punct important pe harta turismului balnear din nord-vestul României. Tradiția tratamentelor cu apă termală continuă și astăzi, fiind susținută atât de facilitățile din ștrand, cât și de centrele SPA din hotelurile din stațiune.

Apa termală de la Tășnad, cu temperaturi ridicate și compoziție minerală complexă, este recomandată în special pentru afecțiuni reumatismale, dureri articulare, probleme ale coloanei vertebrale sau recuperare după traumatisme. De asemenea, are efecte benefice asupra sistemului nervos, contribuind la reducerea stresului și la îmbunătățirea calității somnului.

Mulți turiști aleg Tășnadul tocmai pentru efectele terapeutice ale apei, fie că vorbim despre tratamente regulate sau despre cure scurte de relaxare. În timp, s-a format o adevărată tradiție a turismului balnear, stațiunea fiind frecventată atât de persoane în vârstă, cât și de tineri care caută recuperare sau relaxare.

Un avantaj important este faptul că apa termală din ștrand se regăsește și în facilitățile SPA ale unităților de cazare din stațiune. Astfel, turiștii se pot bucura de aceleași beneficii terapeutice într-un cadru mai intim, pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.

Pe lângă efectele medicale, apa termală este apreciată și pentru rolul său în relaxare. Chiar și pentru cei fără afecțiuni, o zi petrecută în bazinele cu apă termală poate însemna detensionare, revitalizare și un plus de energie.

Totuși, specialiștii atrag atenția că există și anumite contraindicații. Persoanele care suferă de afecțiuni cardiovasculare severe, hipertensiune necontrolată, boli infecțioase acute sau anumite probleme dermatologice ar trebui să consulte medicul înainte de a utiliza apa termală. De asemenea, expunerea prelungită la temperaturi ridicate nu este recomandată fără pauze.

Prin combinația dintre tradiție, proprietăți terapeutice și facilități moderne, apa termală de la Tășnad rămâne unul dintre principalele motive pentru care turiștii aleg această stațiune, fie pentru tratament, fie pentru relaxare.

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