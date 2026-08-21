



Municipiul Satu Mare implementează un amplu proiect de modernizare a mobilității urbane, în valoare totală de 109.944.959,54 lei. Proiectul „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare” prevede, printre altele, amenajarea și modernizarea a 100 de stații inteligente de transport public, modernizarea sistemului de semaforizare și introducerea unor tehnologii pentru monitorizarea traficului rutier.

Investiția este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională, și are ca termen de finalizare noiembrie 2029.

100 de stații inteligente de autobuz

Una dintre componentele importante ale proiectului vizează transportul public. Municipalitatea va înființa și moderniza 100 de stații inteligente, dintre care 51 vor avea un nivel de dotare ridicat, iar alte 49 un nivel de dotare mediu.

Totodată, va fi realizat un centru de comandă și control al sistemului de stații inteligente, precum și un sistem informatic care va permite accesul în timp real la informații despre transportul public.

Prin noile tehnologii, călătorii vor putea beneficia de informații în timp real privind graficele de circulație și de posibilitatea de a-și planifica mai ușor călătoriile.

37 de intersecții semaforizate, modernizate

O altă componentă majoră este introducerea unui sistem adaptiv de management al traficului. În cadrul proiectului vor fi înființate sau modernizate 37 de locații semaforizate, astfel încât circulația să poată fi gestionată în funcție de situația reală din trafic.

În aceleași 37 de locații vor fi instalate și camere video de supraveghere, datele urmând să fie integrate în sistemul central de comandă și control.

Proiectul mai prevede instalarea unor panouri de semnalizare a vitezei în cinci locații, precum și montarea unor camere LPR în 15 locații, echipamente care permit recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare.

În alte două locații vor fi instalate sisteme WIM – Weigh in Motion, care permit cântărirea vehiculelor în mișcare.

Trafic monitorizat și procesarea informațiilor în timp real

Toate aceste componente vor fi conectate la un centru de comandă și control, dotat cu echipamente și programe informatice dedicate. Informațiile despre trafic vor putea fi colectate și procesate în timp real, pentru optimizarea circulației pe principalele artere ale municipiului.

Scopul investiției este creșterea fluidității traficului și a siguranței rutiere, dar și încurajarea utilizării transportului public și a bicicletei în detrimentul autoturismelor personale.

Municipalitatea urmărește astfel reducerea emisiilor de CO2, a poluării atmosferice și fonice și a consumului energetic, concomitent cu creșterea atractivității transportului public.

Din valoarea totală de 109,94 milioane de lei, peste 60,6 milioane de lei reprezintă finanțare eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar aproximativ 9,27 milioane de lei provin din bugetul național. Cofinanțarea eligibilă a Municipiului Satu Mare este de aproximativ 20,49 milioane de lei, la care se adaugă o contribuție neeligibilă de circa 19,56 milioane de lei.

Proiectul este finanțat de ADR Nord-Vest prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.