Direcția de Sănătate Publică Satu Mare și-a prezentat activitatea desfășurată în luna iulie 2026, perioadă în care au fost derulate acțiuni de supraveghere epidemiologică, vaccinare, monitorizare a calității apei, controale sanitare și campanii de prevenție. În județ au fost raportate 66 de cazuri de boli infecțioase cu transmitere prioritară, numărul acestora fiind în scădere față de luna precedentă.

43 de cazuri de hepatită A

Cea mai importantă pondere în cazuistica bolilor transmisibile a fost reprezentată de hepatita virală A, cu 43 de cazuri. Au mai fost înregistrate nouă cazuri de rotavirus, trei de campylobacterioză, trei de sifilis, câte un caz de hepatită B, hepatită C, boala Lyme, meningită bacteriană și leptospiroză. Două suspiciuni de botulism au fost infirmate, iar un caz de West Nile se afla în categoria suspiciunilor.

Totodată, DSP a raportat două focare familiale de hepatită virală A, unul în Ambud și unul în Pelișor.

În vederea limitării răspândirii bolilor, epidemiologii au desfășurat anchete pentru identificarea surselor de infecție și a contacților direcți și au transmis informări către unități de învățământ, medicina primară și autoritățile locale. A continuat și supravegherea prezenței virusului poliomielitic în apele uzate.

Peste 2.100 de doze de vaccin administrate

O componentă importantă a activității DSP a fost vaccinarea. În iulie au fost organizate campanii împotriva rujeolei și hepatitei virale A, iar în total au fost administrate 2.199 de doze de vaccin.

Dintre acestea, 518 au fost doze Hexacima, 510 Prevenar 13, 359 ROR, 248 Adacel, 219 Tetraxim, 173 BCG și 172 Euvax. Separat, în cadrul intervențiilor pentru hepatita A au fost administrate opt doze de Havrix 720 Jr.

Probe de apă neconforme în urma analizelor

Activitatea DSP a vizat și monitorizarea apei. În cadrul programelor de sănătate publică au fost supravegheate cele patru zone naturale de îmbăiere din județ: Balastiera Apa, Balastiera Iojib, Lacul Mujdeni și Lacul de acumulare Călinești-Oaș, de unde au fost recoltate opt probe pentru determinări microbiologice.

Datele laboratorului DSP arată că, în iulie, au fost analizate 58 de probe de apă destinată consumului uman, provenite din rețele publice sau recoltate la solicitarea persoanelor fizice și juridice. Dintre acestea, 23 au fost neconforme.

De asemenea, au fost analizate 34 de probe de apă din piscine, dintre care 15 au fost neconforme. Laboratorul a efectuat și analize asupra alimentelor și a condițiilor igienico-sanitare.

84 de controale și amenzi de 3.000 de lei

Serviciul de Control în Sănătate Publică a desfășurat, în aceeași perioadă, 84 de acțiuni de control și șapte acțiuni de recontrol la nivelul județului Satu Mare.

În urma verificărilor au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale: opt avertismente și două amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 3.000 de lei. Nu a fost dispusă nicio suspendare a activității și nicio închidere de unitate. Inspectorii DSP au instrumentat, de asemenea, 11 sesizări.

DSP Satu Mare anunță că va continua acțiunile de prevenire și supraveghere, campaniile de vaccinare, monitorizarea factorilor de mediu și controalele destinate respectării normelor de sănătate publică.