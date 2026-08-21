



Noaptea Muzeelor la Sate revine în județul Satu Mare cu cea de-a IV-a ediție. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 29 august 2026, între orele 17:00 și 20:00, iar accesul publicului este gratuit.

Muzeul Județean Satu Mare pregătește pentru această ediție activități în trei localități din județ, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi patrimoniul, tradițiile și istoria comunităților rurale sătmărene.

La Casa Țărănească Iacob Mărcuț din Călinești-Oaș va avea loc o prezentare dedicată istoricului muzeelor, în timp ce Muzeul Local din Orașu Nou va găzdui un workshop de cianotipie, o tehnică fotografică veche, cunoscută pentru imaginile sale caracteristice în nuanțe de albastru.

Tot în cadrul evenimentului, Muzeul Memorial „Dr. Vasile Lucaciu” din Apa își va deschide porțile pentru vizitatori.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să aducă în atenția publicului patrimoniul cultural păstrat în satele sătmărene și să ofere o seară dedicată tradiției și memoriei locale.

Intrarea este liberă la toate activitățile programate.